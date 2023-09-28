الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مباريات

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-9-2023

مباريات اليوم
مباريات اليوم

مباريات كرة القدم هي الأكثر مشاهدة، خاصة أنها الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وتجذب مباريات كرة القدم ملايين المشاهدين حول العالم، ومع بداية الدوري المصري واستمرار المباريات الاوربية زاد اهتمام المواطنين بالبحث عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-9-2023.

 

مباريات الدوري المصري

يواجه المصري - فاركو  اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، الساعة 16:00 مصر على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويواجه الإسماعيلي - الاتحاد السكندري اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 الساعة 19:00 مصر على ستاد الإسماعيلية. 

وتُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

ويستطيع مشجى كرة القدم من حضور مباريات الدوري المصري بعد شراء التذاكر عبر موقع "تذكرتي"، بعد إنشاء حسابًا جديدًا على الموقع، ويستطيع 10 آلاف مشجع حضور المباريات ، وذلك وفق رابطة الأندية المصرية.

وانطلقت النسخة 65 من الدوري المصري الممتاز في 18 سبتمبر 2023، ويشارك في الدوري المصري الممتاز 18 فريقًا، يتأهل ثنائي القمة إلى دوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك الثالث والرابع في الكونفدرالية.

 والنادي الأهلي هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 43 لقبًا، يدخل الموسم الجديد من الدوري المصري وعينه على الحفاظ على بطولته المفضلة التي حققها الموسم الماضي.

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مباريات الدوريات الأوربية 

  • سيلتا فيجو يواجه ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني  – 8 مساء – على قنوات beIN Sports.

 

  • غرناطة يواجه ريال بيتيس  في الدوري الإسباني – 8 مساء - على قنوات beIN Sports.

 

  • أوساسونا يواجه أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني – 10.30 مساء - على قنوات beIN Sports.

 

  • فروسينوني يواجه فيورنتينا في الدوري الإيطالي – 7.30 مساء – على قنوات AD Sports.

 

  • مونزا يواجه بولونيا في الدوري الإيطالي  – 7.30 مساء - على قنوات AD Sports.

 

  • جنوى يواجه روما في الدوري الايطالي – 9.45 مساء - على قنوات AD Sports
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