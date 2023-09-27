اتهام ريس جيمس بارتكاب سلوك غير لائق ضد حكم مباراة أستون فيلا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن اتهام ريس جيمس، ظهير أيمن فريق تشيلسي، بارتكاب سلوك غير لائق في مباراة فريقه ضد أستون فيلا.

وخسر تشيلسي أمام نظيره أستون فيلا في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز بهدف دون رد.

أكد الاتحاد الانجليزي في بيانٍ له جاء نصه كالآتي: ريس جيمس متهم باختراق القاعدة E3 من قواعد الاتحاد الانجليزي في مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا بالدوري الانجليزي الممتاز يوم الأحد 24 سبتمبر".



ولعب ريس جيمس مباراة واحدة بقميص تشيلسي منذ بداية الموسم الجاري.



وأضاف: "يُزعم أن المدافع استخدم كلمات أو سلوكا غير لائق أو مهينًا أو مسيئًا ضد حكم المباراة في النفق عقب نهاية المباراة".



وأكد بيان الاتحاد أن ريس جيمس لديه مهلة حتى 29 سبتمبر الجاري للرد على التهم الموجهة له.

ريس جيمس من شباب فريق تشيلسي وصعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2016 ثم صعد لفريق تحت 23 عامًا في الصيف التالي، وانتقل لفريق ويجان معارًا في صيف 2018 وعاد للنادي في صيف عام 2019 ثم تم تصعيده للفريق الأول بالبلوز في نفس الفترة.

ولعب ريس جيمس 148 مباراة بقميص الفريق الأول لتشيلسي وسجل 11 هدفًا وصنع 20 لزملائه في الفريق، كما لعب 46 مباراة بقميص فريق ويجان أثناء لعبه معارًا بصفوفهم وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

ومثل جيمس فرق المراحل العمرية في نادي تشيلسي في 79 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 14 لزملائه في الفرق المختلفة التي مثلها.

ولعب ريس جيمس للمنتخب الانجليزي في مختلف المراحل العمرية وبدأ في اللعب للفريق الأول في 8 أكتوبر 2020 وشارك في 16 مباراة وصنع 3 أهداف.