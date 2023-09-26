ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع مارك كوكريلا من تشيلسي

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام إدارة نادي ريال مدريد بالتعاقد مع الإسباني مارك كوكريلا، الظهير الأيسر لفريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويلعب كوكريلا ضمن صفوف فريق تشيلسي منذ انتقاله من برايتون ألبيون خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.



كوكريلا يقترب من الرحيل عن تشيلسي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية نقلًا عن صحيفة "صن"، فإن كوكريلا قد يرحل عن صفوف تشيلسي في يناير المقبل، مشيرة إلى أن إدارة ريال مدريد تتابع موقفه و مهتمة بالتعاقد معه.

ومنذ انطلاق الموسم، شارك كوكريلا في مباراة واحدة فقط وكانت مواجهة ويمبلدون ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والتي انتهت بفوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

وكان كوكريلا قريبًا من الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية الماضية ولكن إدارة النادي اللندني طلبت 50 مليون يورو مقابل التخلي عنه، خاصة بعد الصفقات التي أبرمها النادي وهو ما تسبب في فشل رحيله.

وأشارت صن إلى أن ريال مدريد يستكشف موقف اللاعب استعدادًا للتقدم بعرض لضمه في يناير المقبل في حالة استمرار تهميش مشاركته مع ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني للبلوز.



ويعمل ريال مدريد على تدعيم مركز الظهير الأيسر خاصة في ظل تذبذب المستوى الذي ظهر عليه الثنائي فران جارسيا، وفيرلاند ميندي.

مارك كوكريلا بدأ مسيرته ضمن صفوف فريق الشباب بنادي إسبانيول، ورحل منه لفريق برشلونة تحت 16 عامًا في صيف 2012 ثم صعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2014 وتدرج في المراحل العمرية قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول لنادي برشلونة في صيف 2018، ثم أعير لنادي إيبار في نفس الفترة لمدة موسم وبعدها أعير لنادي خيتافي لمدة موسم آخر قبل أن ينتقل بشكل نهائي في صيف عام 2020 وقضى موسمًا مع فريق خيتافي قبل أن ينضم لنادي برايتون ألبيون خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 ولعب موسم للفريق وبعده انتقل لنادي تشيلسي في صيف 2022.