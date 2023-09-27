تشكيل ليفربول.. غياب محمد صلاح عن مباراة ليستر سيتي في كأس الرابطة

كشف الهولندي بيب ليندرز، المدرب المساعد لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي، في الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية " كاراباو كاب".

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس الرابطة والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد رود" معقل " الريدز".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي في كأس الرابطة

أما عن تشكيل ليفربول أمام ليستر في كأس الرابطة، فشهد البدء بالعناصر البديلة، كما خرج محمد صلاح من قائمة الفريق.

وجاء تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهر

خط الدفاع: كيرتس جونز - إبراهيما كوناتي - كوانساه - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: واتارو إيندو - ريان جرافنبيرش - هارفي إيليوت

خط الهجوم: بين دواك - ديوجو جوتا - كودي جاكبو