الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس منصور دي بول الكاهن

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس منصور دي بول، الكاهن، الذي ولد في فرنسا عام 1581. سيم كاهنا وعين كاهن رعية في باريس. أسس رهبنة لإعداد الكهنة وللتخفيف عن الفقراء. ساعدته في مهمته القديسة لويز دي مارِياك ومعها أسس أيضًا جمعية راهبات المحبة. توفي في باريس عام 1660.

عظة الكنيسة الاحتفالية

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: 

منذ وصولي إلى هنا، لم أتوقف عن التجوال في القرى بنشاط وأنا أعمَّد جميع الأطفال غير المُعَمَّدين بعد... أما بالنسبة للأطفال، فكانوا يمنعونني من تلاوة الفرض الإلهي ومن الطعام والرَّاحة طالما لم أعلمهم صلاة. وهكذا بدأت أفهم كيف أن "لِأَمثالِ هؤلاءِ مَلَكوتُ الله"  وبما أنَّه ليس بإمكاني أن أرفض طلبًا ورعًا إلى هذا الحدّ دون أن أقع في المعصية، كنت أنطلق من إعلان ايماني بالآب والابن والرُّوح القدس، ثمَّ أعلمهم قانون ايمان الرُّسل وصلاة الأبانا والسلام عليك يا مريم. ولاحظت أنهم موهوبين جدًا إذا توفر لديهم شخصًا يُنشئهم على الإيمان المسيحيّ، وأنا متأكد من أنَّهم سيصبحون مسيحيين جيّدين جدًا.

في هذا البلد هنالك الكثير من غير المسيحيِّين لأنه ليس عندهم اليوم من يساعدهم ليصبحوا مسيحيِّين. غالبًا ما كانت تراودني فكرة التجوّل في جميع جامعات أوروبا، انطلاقًا من باريس، لكي أصرخ في كل مكان بطريقة مجنونة وأحث أولئك الذين يتعلقون بالعقائد أكثر من المحبَّة، قائلا لهم: "وأسفاه، لأن هنالك عددًا كبيرًا من النفوس البعيدة عن السماء، والغارقة في الجحيم بسببكم!"

فكما يُكَرِّسون أنفسهم لدراسة الآداب، يا ليتهم يُكَرِّسونها أيضًا لهذه المهمّة التبشيريّة كي يستطيعوا أن يُقَدّمِوا لله حسابًا عمّا فعلوه في إيمانهم وفي المواهب التي أودعهم إياها! كثيرين من الذين يصدمهم هذا التساؤل يتمرنون من خلال التأمل في الأمور الإلهيّة على الإصغاء لما يريد الرب أن يقوله من خلا لهم. فيتخلوّن عن طموحاتهم ومشاغلهم الإنسانية، ويقدمون ذواتهم بكليّتها وبطريقة نهائية لإرادة الله ومشيئته. نعم، إنهم يصرخون من أعماق قلوبهم: " لَبَّيكَ، يا رَبّ... ماذا تريدني أن أَعمَل؟" أرسلني حيث تشاء، وإلى أيّ مكان حتى إلى بلاد الهند.

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