محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان بحلول المولد النبوى الشريف

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مديري الإدارات ورؤساء الأحياء والعاملين بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين بالإدارات المختلفة بالديوان للتهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومديري الإدارات ورؤساء الأحياء والعاملين بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام

ووجّه محافظ بورسعيد التهنئة للعاملين بالإدارات المختلفة بالديوان بمناسبة المولد النبوي، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتنمية، مؤكدا بضرورة شكر الله على دوام نعم الاستقرار والأمان على أسرنا ومصرنا الحبيبة، موجها الشكر والتقدير لجميع العاملين على الجهود المتواصلة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالصالح العام لمحافظة بورسعيد.



وأشار محافظ بورسعيد، أن الأسرة المصرية يقع على عاتقها دور كبير في دعم جهود الدولة، وتربية وتنشئة الأبناء وإعداد جيل قادر على بناء المستقبل، مؤكدا أهمية دور الموظف، والذى يعد عاملًا أساسًا في تحقيق التنمية، التي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين.

وشدد اللواء عادل الغضبان على أهمية الوعي بجهود الدولة وعدم الانسياق وراء حروب الجيل، والوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية وزعزعة استقرار الوطن، لافتا أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه دائمًا بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، والارتقاء بحياة المواطنين، وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة، مؤكدًا أن القيادة السياسية بالدولة تبذل جهودا مضنية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل المعيشة، موجهًا بالتصدى لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد، ودعم جهود الدولة المتواصلة في كافة الاتجاهات.