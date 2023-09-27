الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان بحلول المولد النبوى الشريف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مديري الإدارات ورؤساء الأحياء والعاملين بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين بالإدارات المختلفة بالديوان للتهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومديري الإدارات ورؤساء الأحياء والعاملين بالمحافظة.

IMG-20230927-WA0252

محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام 

ووجّه محافظ بورسعيد التهنئة للعاملين بالإدارات المختلفة بالديوان بمناسبة المولد النبوي، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتنمية، مؤكدا بضرورة شكر الله على دوام نعم الاستقرار والأمان على أسرنا ومصرنا الحبيبة، موجها الشكر والتقدير لجميع العاملين على الجهود المتواصلة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالصالح العام لمحافظة بورسعيد.

IMG-20230927-WA0251


وأشار محافظ بورسعيد، أن الأسرة المصرية يقع على عاتقها دور كبير في دعم جهود الدولة، وتربية وتنشئة الأبناء وإعداد جيل قادر على بناء المستقبل، مؤكدا أهمية دور الموظف، والذى يعد عاملًا أساسًا في تحقيق التنمية، التي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين.

IMG-20230927-WA0247

وشدد اللواء عادل الغضبان على أهمية الوعي بجهود الدولة وعدم الانسياق وراء حروب الجيل، والوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية وزعزعة استقرار الوطن، لافتا أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه دائمًا بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، والارتقاء بحياة المواطنين، وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة، مؤكدًا أن القيادة السياسية بالدولة تبذل جهودا مضنية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل المعيشة، موجهًا بالتصدى لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد، ودعم جهود الدولة المتواصلة في كافة الاتجاهات.

IMG-20230927-WA0249
IMG-20230927-WA0253
IMG-20230927-WA0244
IMG-20230927-WA0243
محافظة بورسعيد اللواء عادل الغضبان الأجهزة التنفيذي المولد النبوي بورسعيد

الأكثر قراءة

"التموين" تستورد 200 ألف طن سكر خام

تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع الشيخ الطاروطى

تحذيرات بخطورتها.. "الأرصاد" تكشف ظواهر جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة

تفاصيل شكوى لاعبى الزمالك من أوسوريو

اتخطبت لغيره.. شاب ينهى حياة طليقته أمام مصنع بالعمرانية

مصرع طالب على يد والده وعمه بميت غمر بمحافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم