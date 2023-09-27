إينار تاجين: أوروبا تعانى من العجز التجارى وتوجه الاتهامات للصين لرخص منتجاتها

قال إينار تاجين، كبير الباحثين بمعهد تاي هو، إن العجز التجاري يظهر عدم قدرة الاتحاد الأوروبي في المنافسة على المستوى العالمي بالشكل المرضي، حيث إن هناك العديد من المنافسين ولكن اتهام الصين بشأن رخص منتجاتها أمر ساذج.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المرتبات في أوروبا أعلى وهناك بعض العقبات التي تواجهها ومنها تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية، والطاقة أكثر ثمنًا من الصين، مؤكدًا أنه لا يمكن المنافسة بشكل أكبر وبالتالي ستعاني أوروبا من العجز التجاري، وأصبحت المنتجات الصينية أفضل بديل زهيد الثمن.

الصين لديها القدرة الكبيرة على إنتاج الكثير من المنتجات المخفضة

وأكد أن الصين لديها القدرة الكبيرة على إنتاج الكثير من المنتجات المخفضة أكثر من أوروبا وهذه هي المنافسة، ولكن الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بالمنافسة التجارية ولا تريد المخاطرة، مشيرًا إلى أنهم يرغبون في الوصول إلى بكين وتحصيل كافة المنافع ولكن لا يعرفون كيف ذلك، لأن الصين لديها قوى تنافسية عالية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يتبع الولايات المتحدة ضد مصالحه الاقتصادية، وسنرى ما سيصل إليه.