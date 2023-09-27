الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

خرافات صحية.. أبرزها الكيتو هو النظام الغذائي الأكثر فعالية

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

أكثر من 60 في المائة من أكثر 100 من المؤثرين الرياضيين شهرة على إنستجرام شاركوا محتوى يعتبر غير صحي من الناحية العلمية مع متابعيهم.

وتروج رسائلهم لطرق غير واقعية وربما خطيرة للحصول على جسم صحي حسبما جاء في التقرير الذي نشر في مجلة BMC Public Health.

لقد غيرت وسائل التواصل الاجتماعي مشهد ممارسة الرياضة، حيث تم نشر أكثر من 100 مليون مشاركة على إنستجرام باستخدام الوسم #Fitspiration - وهو الهاشتاج المفضل لمنشئي المحتوى لإشراك المتابعين.

على الرغم من أن بعض المؤثرين يقدمون معلومات مدعومة علميًا، إلا أن الكثير منهم يعتمدون على الإثارة من أجل كسب المزيد من المتابعين.

الخرافة الأولى: لا تأكل الكربوهيدرات إذا كنت تريد إنقاص الوزن

الحقيقة: الكربوهيدرات هي أفضل مصدر للطاقة وبالتالي التعافي، من الضروري أن نفهم أن زيادة الوزن يتم تحديدها في المقام الأول من خلال التوازن بين السعرات الحرارية المستهلكة والسعرات الحرارية المستهلكة.

الخرافة الثانية: الكيتو هو النظام الغذائي الأكثر فعالية

الحقيقة: هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتأكد من تأثيرها الصحي الحقيقي، حيث يعد النظام الغذائي الكيتو أحد أكثر طرق الحمية الغذائية شيوعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن فعاليته في إنقاص الوزن غالبًا ما يكون مبالغًا فيها ويساء فهمها.

الخرافة الثالثة: كن في وضع الراحة الكاملة في أيام التعافي

في حين أن الراحة أمر بالغ الأهمية للتعافي، لكن الأنشطة الخفيفة مثل المشي والتمدد اللطيف يمكن أن تساعد بشكل أفضل على التعافي من خلال تعزيز الدورة الدموية.

الخرافة الرابعة: التمارين الرياضية يمكن أن تعوض عن نظام غذائي سيء

الحقيقة: القيمة الغذائية للطعام هي الأكثر أهمية للصحة، إن الأنشطة البدنية، سواء كانت تمارين القلب أو تدريب القوة تسير جنبًا إلى جنب مع تناول الطعام.

إن النظام الغذائي والتغذية يلعبان دورًا أكثر أهمية في إدارة الوزن ومنع المشكلات الصحية الأخرى.

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