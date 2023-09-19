خرافات ومحظورات شائعة حول سرطان الأطفال

عند إصابة الأطفال بالسرطان، يكون الأمر صادماً للوالدين، ولكن من الضروري التعامل مع هذه المشكلة بالواقعية والحقائق، حتى نتمكن جميعاً في المجتمع من المساهمة في تحقيق معدلات بقاء أفضل لهؤلاء الأطفال. وعلينا دعمهم بكل الوسائل المتاحة، سواء كانت معنوية أو اجتماعية أو طبية أو مادية، كما يجب علينا التخلص من جميع الأفكار الخاطئة والتحديات المحيطة بهذا المرض، هذا ما جاء في تقرير تم نشره بموقع HEALTH الطبي .

شاركت الدكتورة بريرنا نيسارجي، استشارية أمراض الدم ببعض النصائح التي من شأنها أن تفيد في هذا الموضوع:

الأطفال حديثي الولادة، معرضون للخطر مقارنة بالبالغين الذين لديهم مجموعة من عوامل الخطر البيئية ونمط الحياة للإصابة بالسرطان.

قالت: "عند الأطفال، يكون المرض وراثيًا في المقام الأول، ومع ذلك، فإن أقل من 2-5% فقط يتم توريثه، مما يعني أن المرض موروث من الوالدين فإن نسبة صغيرة تتأثر بالعوامل البيئية مثل التعرض للمواد الكيميائية المسببة للسرطان، والإشعاعات المؤينة، وبعض أنواع العدوى الفيروسية.

عادة ما تكون سرطانات الأطفال عدوانية جدًا مقارنة بسرطانات البالغين، يتم إدارتها بطريقة متعددة الوسائط، بما في ذلك العلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحة، إنهم حساسون للغاية للعلاج الكيميائي، مما يمنحهم ميزة على سرطانات البالغين من حيث قابلية العلاج وفرصة ثانية للحياة الطبيعية.

في الحقيقة، تتمتع بعض أشكال سرطان الأطفال بفرصة تحقيق معدلات شفاء تصل إلى 95% ومع ذلك، يحتاج هؤلاء الأطفال إلى الدعم طبيًا واجتماعيًا وماليًا وغذائيًا.

بددت الدكتورة بريرنا نيسارجي الخرافات والمحظورات الشائعة وسلطت الضوء على حقائق مهمة حول سرطان الأطفال يجب أن تعرفها:

الأساطير

1. السرطان معدي

لا، فهو لا ينتقل إلى الآخرين مثل بعض أنواع العدوى؛ يمكنك بالتأكيد عناقهم.

2. السرطان عند الأطفال موروث من والديهم.

فقط 2-5% من حالات سرطان الأطفال تكون موروثة من العائلة. يجب على الآباء التوقف عن الشعور بالذنب.

3. قابلية الشفاء منخفضة جدًا في حالات سرطان الأطفال.

لا، مقارنة بالبالغين، معدلات النجاح/الشفاء رائعة، حوالي 90-95% في أشكال عديدة.

4. لا يحتاج الناجون من السرطان إلى أي علاج إضافي.

رعاية المتابعة أمر لا بد منه لحياة صحية.

5. الأورام كلها خبيثة

لا، كلا الورمين الحميدين اللذين يتطلبان الحد الأدنى من الرعاية موجودان.

6. لا تخبر الأطفال أبدًا بشكل مباشر أنهم مصابون بالسرطان

لا، يجب على المحاربين أن يكونوا مستعدين ويتعاونوا لخوض المعركة الصدق هو أفضل سياسة.

7. لن يعيش الأطفال المصابون بالسرطان حياة طبيعية أبدًا

لا، هناك العديد من الناجين بيننا الذين يعيشون الحياة على أكمل وجه.

8. تساقط الشعر عند الأطفال بسبب العلاج الكيميائي يكون دائمًا

لا، لا يوجد شيء دائم، والأمر نفسه ينطبق على الشعر. كوني مطمئنة لشعر لامع بعد العلاج

9. سرطان الأطفال يسقط مناعتهم إلى الأبد

ليس تمامًا، بل يستعيدون المناعة الطبيعية بعد 4 إلى 6 أشهر من استكمال العلاج

10 . يعاني الناجون من سرطان الطفولة من مشاكل في الخصوبة ولا يمكنهم الإنجاب

لا، يمكنهم العيش بسعادة بعد ذلك ويكون لديهم عائلة جميلة خاصة بهم. سيتم مناقشة هذا بالتفصيل قبل بدء العلاج.