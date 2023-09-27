الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد فايز فرحات: تقدم روسيا بطلب لعودتها لمجلس حقوق الإنسان لرد اعتبارها

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك محاولة واضحة من جانب روسيا للعودة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدًا أن تعليق عضويتها كان في 2022، وقيل إن روسيا غير مؤهلة لأن تكون عضوًا في المجلس.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية مارينا المصري، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تقدم روسيا بطلب لعودتها للمجلس لرد اعتبارها في النظام العالمي، وروسيا تراهن على مجموعة من التحولات في المشهد مقارنة بإبريل عام 2022.

أمور قد تساعد روسيا في العودة لمجلس حقوق الإنسان

وأشار إلى أنه يوجد أربعة متغيرات قد تساعد روسيا للعودة لمجلس حقوق الإنسان الأول هو التغير المهم في صورة قوى أوروبية خاصة فرنسا، حيث إنها فقدت مناطق نفوذ كبيرة في إفريقيا، وأصبح هناك وعي بوضع إفريقيا في النظام العالمي.

وتابع، أنه عند التصويت على قرار تعليق عضوية روسيا 93 دولة أيدت تعليق عضويتها ولكن 58 دولة امتنعت عن التصويت وهذا موقف وسط بين الرفض والتأييد ويجب المقارنة بين بدأ الحرب الروسية، مشيرًا إلى أنه وبعد مرور عام ونصف على الصراع لم تحسم وموقف المجتمع الدولي يمكن أن يتوازن بين تعليق عضوية روسيا وبين عودة الأمور لنصابها.

وأكد أن هناك ضررا للمجتمع الدولي خاصة الدول الكبرى التي تضررت مصالحها مع روسيا خاصة في الحبوب والمواد الغذائية.

محمد فايز فرحات روسيا مجلس حقوق الإنسا طلب لعودتها لرد اعتبارها تعليق عضوية روسيا المجتمع الدولي

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