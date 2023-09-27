روسيا تتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بالوقوف وراء تفجير نوردستريم

اتهمت روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالوقوف وراء تفجير نوردستريم، حسبما نقلت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الكرملين تتهم بريطانيا رسمياً بالوقوف وراء الانفجارات

وفي العام الماضي الكرملين اتهمت بريطانيا رسمياً بالوقوف وراء الانفجارات في خطّي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2"، وتشير إلى أنّها تملك أدلة تثبت ضلوع خبراء عسكريين بريطانيين في التفجيرات.

وأدرجت سابقًا 11 إقليماً بريطانياً في قائمة الدول غير الصديقة لروسيا بسبب دعمها للعقوبات التي فرضتها لندن ضد موسكو، كذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً أنّ بريطانيا دولة "غير صديقة".

سنطالب أمريكا بتنفيذ التزاماتها كرئيسة لقمة أبيك

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها ستطالب الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها كرئيسة لقمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

جاء هذا وفقًا لتصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقًا على قرار واشنطن بعدم دعوة روسيا لحضور قمة المنظمة التي ستعقد في سان فرانسيسكو.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "سنواصل السعي للتنفيذ الكامل من قبل الولايات المتحدة لالتزاماتها في إطار رئاستها للمنظمة"، مؤكدة أن موسكو ستعمل بشكل وثيق مع الشركاء الآخرين الذين يشاركونها الموقف، بجانب تشجيع الزملاء على الاحتجاج بنشاط ضد السلوك الأمريكي المعيب.