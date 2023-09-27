الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض الحرارة وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انكسار الموجة الحارة، وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث إنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتوقع سقوط أمطار على بعض الأماكن في الجمهورية.

ويسود غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما يكون حارًا على مناطق السواحل الشمالية، وتكون الأجواء لطيفة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وحرارة معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

موعد انكسار الموجة الحارة

وحسبما أعلنت الأرصاد الجوية فيكون موعد انكسار الموجة الحارة يوم الأحد المقبل الأول من شهر أكتوبر المقبل تشهد الأجواء انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ثلاث إلى درجة مئوية، حيث يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة في الشدة على مناطق من شمال البلاد وأمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء ليوم الإثنين.

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