بريطانيا تستعد لأولى عواصف الخريف.. وتحذيرات من الرياح والفيضانات المدمرة

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بريطانيا تستعد لأولى عواصف شهر الخريف وهي العاصفة أجنيس المقرر أن تضرب البلاد غدًا الأربعاء، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات صفراء لمدة 48 ساعة من عواصف تصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة وأمطار غزيرة قد تتسبب في موجة من الفيضانات المدمرة والرياح القاتلة التي تهدد الحياة، كما يتوقع انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف وتعطل حركة السفر في السكك الحديدية والمطارات.

أمطار غزيرة وأجواء ما قبل العاصفة تهدد الحياة

وأوضحت الصحيفة أنه بداية من صباح اليوم شهدت بريطانيا هطول أمطار غزيرة تتحرك بسرعة شمال شرق إنجلترا وويلز، بينما ستضرب مجموعة من الأمطار والرعد والرياح العاصفة أيرلندا الشمالية وغرب أسكتلندا.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن الطقس في بريطانيا اليوم سيكون دافئًا مع بعض السماء المشمسة قبل أن تضرب العاصفة أجنيس غالبية المملكة المتحدة غدًا، حيث يمكن أن تجلب العاصفة الأولى في البلاد هذا الموسم رياحًا تبلغ سرعتها 80 ميلاً في الساعة وأمطارًا يبلغ منسوبها 2.4 بوصة (60 ملم) وتحذيرًا من الطقس "خطر على الحياة".

وتابع أن معظم أنحاء بريطانيا في حالة تأهب بشأن نظام الضغط المنخفض، والذي أطلق عليه مكتب الأرصاد الجوية الآن اسم العاصفة أجنيس، ويمكن أن يؤدي إلى تطاير الحطام وإلحاق الضرر بالمباني.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من الساعة 10 صباحًا يوم الأربعاء حتى الساعة 7 صباحًا يوم الخميس للبلاد بأكملها باستثناء جنوب إنجلترا وشمال اسكتلندا.

وحذر خبراء الأرصاد من هبوب رياح "مزعجة بشكل كبير" تتراوح سرعتها بين 50 و60 ميلا في الساعة على الأراضي الداخلية ومن 65 إلى 80 ميلا في الساعة على السواحل، وقالوا إن بعض الطرق والجسور قد تغلق، ومن الممكن أيضًا انقطاع التيار الكهربائي، بينما قد تواجه السكك الحديدية والطرق والمطارات انقطاعًا.

وأوضحت الصحيفة أن التغيرات المناخية القاسية التي تضرب المملكة المتحدة جاءت نتيجة عاصفة استوائية عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة ما تسبب في تحرك تيار نفاث عبر المحيط الأطلسي، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من جلب إعصار نايجل أمطارًا غزيرة في جميع أنحاء البلاد، ما تسبب في حدوث فوضى في السفر وفيضانات في بعض المناطق.

وتابعت أن نظام الضغط المنخفض سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وربما رعد، ويستمر لبقية اليوم، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 21 درجة مئوية (70 فهرنهايت).

وقال ستيف رامسديل، كبير خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية: "بينما لا يزال يتم تحديد المسار الدقيق والعمق للعاصفة أجنيس، هناك احتمال كبير بأن تصل سرعة الرياح إلى حوالي 50 إلى 60 ميلاً في الساعة في بعض المناطق الداخلية".

وتابع أنه يمكن أن تشهد المناطق الساحلية المكشوفة هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 65 و75 ميلاً في الساعة مع احتمال ضئيل أن تصل سرعة الرياح في بعض الأماكن إلى حوالي 80 ميلاً في الساعة.