الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمطار تحول الطرق إلى أنهار في لندن واستعدادات لاستقبال الإعصار نايجل

الأمطار تضرب بريطانيا
الأمطار تضرب بريطانيا

تحولت الطرق في العاصمة البريطانية لندن إلى أنهار بعد أن هطلت سيول غزيرة من الأمطار في غضون ساعات فقط، مساء أمس الأربعاء، وعمل رجال الإطفاء "بأقصى سرعة وأمان" قدر استطاعتهم للرد على النداءات، وتأتي الأمطار الغزيرة في ظل استعدادات بريطانيا لاستقبال أولى تقلبات طقس فصل الخريف وهو الإعصار نايجل، حسبما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أمطار غزيرة مع قرب وصول الإعصار نايجل لبريطانيا

وأفادت الصحيفة البريطانية، أنه من المتوقع أن تزداد الأمطار الغزيرة سوءًا في لندن، حيث تستعد بريطانيا لوصول الإعصار نايجل اليوم وهو يجتاح البلاد من المحيط الأطلسي.

وتابعت أن فرقة إطفاء لندن اضطرت إلى التدخل بعد تلقي "مكالمات عديدة" بشأن الظروف حيث تحولت طرق العاصمة إلى أنهار بعد هطول الأمطار الغزيرة.

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تحذيرات للسائقين على الطرق

وطلب المسؤولون من السائقين تجنب مياه الفيضانات وإيجاد طرق بديلة، لأن "قدمًا من المياه المتحركة بسرعة 6 ميل في الساعة فقط يكفي لتعويم السيارة"، وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صدرت تحذيرات من الفيضانات في أجزاء من لندن الكبرى مع بدء ارتفاع منسوب الأنهار.

وتابعت الصحيفة أن ذلك يأتي في الوقت الذي أدت فيه نهاية إعصار "لي" إلى تحذيرات من الفيضانات في أجزاء من إنجلترا وويلز أمس قبل أن يتم استبداله بـ "الطقس غير المستقر" من إعصار نايجل في الأيام المقبلة.

أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات بالطقس باللون الأصفر من هطول الأمطار حتى وقت لاحق اليوم، مضيفًا أن بعض المنازل والشركات قد تواجه الفيضانات، ومن المحتمل أن تتأثر خدمات الحافلات والقطارات بأوقات الرحلات الأطول.

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خبراء الأرصاد: "نايجل" قد وصل على الأرجح إلى ذروة شدته

وتابعت الصحيفة أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الغربية ما بين 50 ملم إلى 100 ملم من الأمطار، مع احتمال أن تشهد المناطق المرتفعة مثل سنودونيا في ويلز ما يصل إلى 200 ملم، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه إعصار نايجل، وهو إعصار من الفئة الأولى، في الدوران عبر المياه المفتوحة في شمال المحيط الأطلسي.

يقول خبراء الأرصاد إن نايجل قد وصل على الأرجح إلى ذروة شدته ومن المتوقع أن يبدأ في الضعف مع انتقاله إلى المياه الباردة ومواجهته لقص رياح قوية، وقد تضرب أمطار غزيرة وعواصف رعدية أجزاء من المملكة المتحدة اليوم وحتى غدًا الجمعة، لكن مكتب الأرصاد الجوية قال إنه من غير المتوقع أن تكون شديدة مثل تلك التي حدثت يوم الأحد.

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