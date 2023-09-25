الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى تغيرات مناخية: ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على العديد من القطاعات التنموية

الدكتور سمير طنطاوي
الدكتور سمير طنطاوي

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن تداعيات التغيرات المناخية تشهد زخما دوليا كبيراً، وآخرها الإعصار الذي حدث في دولة ليبيا  الشقيقة، وهناك اهتمام كبير بتداعيات التغيرات المناخية على مستوى كافة المنظمات الدولية التي تعمل في المجال التنموي ومهتمة بقضية التغيرات المناخية. 

وأضاف "طنطاوي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه بنهاية العام الجاري ستعقد الدورة الـ28 من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤتمرات تأتي في إطار التعامل الدولي مع قضية التغيرات المناخية الهامة والحساسة، والتي تؤثر على جميع الدول الغنية والفقيرة.

مؤتمر دولى يستعرض تجربة "نوفّى" المصرية لتعزيز العمل المناخى

وتابع استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة أن زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، والتي وصلت لنحو 424 جزءا في المليون، تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر بالتبعية على العديد من القطاعات التنموية.

وأشار استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة إلى أن مصر سوف تشارك في مؤتمر أسبوع المناخ في نيوريوك، ويتزامن مع اجتماعات التنمية المستدامة وعلاقاتها بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد والآثار السلبية للتغيرات على الاقتصاد، موضحاً أن مصر ستشارك في المؤتمر وستستعرض تجربة "نوفّي" المصرية لتعزيز العمل المناخي.

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