الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المنظومة الصحية في عهد الرئيس السيسي.. 10 سنوات من الإنجازات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهدت المنظومة الصحية في مصر، طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال 10 سنوات منذ توليه السلطة، حيث كان قطاع الصحة على رأس أولويات الرئيس.

وفي السياق، استعرضت قناة "إكسترا نيوز" أبرز الإنجازات التي شهدها قطاع الصحة في مصر، والتي برزت في عدد من المبادرات الصحية المتنوعة والتي استهدفت كل الفئات تزامنًا مع إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين.

10 سنوات من الإنجازات

ومثلَّت المبادرات الرئاسية على مدار الأعوام السابقة في دعم صحة المواطنين مردودًا إيجابيًا على التخطيط الصحي، وفي مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي، وكذلك مبادرة "دعم صحة المرأة" للكشف عن الأورام، بالإضافة إلى مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

كذلك المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثي الولادة وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن.

ومنذ انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" في سبتمبر 2021 فحصت نحو 7 ملايين مواطن بهدف التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين.

حيث تعمل مبادرة "100 مليون صحة" من خلال 3600 وحدة للرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.

كما تهدف المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والتي انطلقت في يوليو 2019 لتقديم خدمة الكشف المبكر عن الأورام والصحة الإنجابية فضلًا عن تقديم العلاج بالمجان، حيث تم خلال المبادرة فحص أكثر من 24.6 مليون سيدة بداية من سن 18 عامًا.

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