الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبو الغيط يعزي الشعب العراقي في ضحايا حريق الحمدانية

ابو الغيط
ابو الغيط

قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، التعازي للشعب العراقي في ضحايا حريق عرس الحمدانية المروع بمحافظة نينوى. 

وقال أبو الغيط على حسابه الرسمي بموقع X - تويتر سابقاً- :" آدعو الله أن يتغمدهم برحمته، وان يلهم اهلهم الصبر... وأتمنى للمصابين شفاء عاجلاً.مصاب العراق هو مصاب لنا جميعاً. نسأل الله السلامة لجميع شعوبنا العربية".

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العراق يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا "حريق الحمدانية"

حريق الحمدانية 

استعرضت مديرية الدفاع المدني في العراق، الأربعاء، تفاصيل في حادث الحريق الذي شب بصورة سريعة داخل قاعة للأعراس بمحافظة نينوى والذي أودى بحياة 100 شخص على الأقل وأصاب نحو 150 آخرين، مساء الثلاثاء.

وقالت المديرية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية: "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".

وتابعت أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".

وكان قال أحد ضيوف حفل الزفاف لقناة الأولى العراقية الخاصة إن "العروس والعريس بخير، لقد كنت معهما للتو، لكن حالتهم مدمرة بسبب ما حدث للناس هنا".

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شهود عيان لـ"الدستور": الألعاب النارية وفقدان معايير السلامة وراء حريق الحمدانية (صور)

أسباب الحريق 

وكان وزير الداخلية قد أعلن أن الحريق اندلع بسبب الألعاب النارية مما أدى إلى انهيار سقف البناية على المواطنين.

وبدأت الأجهزة الأمنية الموجودة الآن في قضاء الحمدانية تتفقد مواصفات السلامة والأمان في القاعة المنكوبة.

ونقل قسم من الجرحى إلى محافظة دهوك وقسم آخر إلى محافظة أربيل، حيث استقبل قسم الحروق 9 حالات خطرة.وأكدت وزارة الصحة أن أجهزة الصحة في نينوى تسيطر على الوضع رغم أن الكارثة أكثر من الطاقة الاستيعابية.

أبو الغيط ​الجامعة العربية حريق الحمدانية العراق أخبار الجامعة العربية

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