الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يؤكد اهتمام القيادة السياسية بملفات التعليم والثقافة

خلال اجتماع المجلس
خلال اجتماع المجلس اليوم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة، ولجموع أبناء الشعب المصري، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولي عز وجل أن يُعيد علينا هذه المناسبة العطرة، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى الاحتفال الذي أقيم أمس بمناسبة يوم تفوق جامعات مصر، وشرفه بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشهد ضمن فعالياته جلسة "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، التي تم خلالها استعراض جهود الدولة لبناء الانسان المصري، وخططها المستقبلية في هذا الإطار، مؤكدًا ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بهذا الملف، سواء ما يخص التعليم، والثقافة، وغير ذلك من القطاعات المرتبطة برفع الوعي لدى المواطن وبناء شخصيته. 

وتناول رئيس الوزراء العديد من الرسائل المهمة التي تم إطلاقها خلال الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، مؤكدًا استمرار مختلف أجهزة الدولة في تنفيذ ما من شأنه بناء الإنسان المصري، بشكل يجعله قادرًا على تحقيق مختلف تطلعاته وأمنياته.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، الشكر للوزراء المعنيين، ولمحافظ الإسماعيلية، ولمختلف جهات الدولة المشاركة على حسن تنظيم هذا الحدث المهم، وهذا المظهر الحضاري الذي شاهدنا.  

وانتقل رئيس الوزراء عقب ذلك للحديث عن فعاليات النسخة الثامنة لاجتماعات مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي عُقدت بمدينة شرم الشيخ مؤخرًا، واللقاءات المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش انعقاد تلك الاجتماعات التي تستضيفها مصر، ويأتي انعقادها للمرة الأولي في القارة الإفريقية.

وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى دور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واعتباره شريكًا مهمًا لمصر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

 

نتائج زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى مدينة سانت كاترين

من ناحية أخرى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، نتائج زيارته الأخيرة إلى مدينة سانت كاترين، ضمن جولة شملت أيضًا عددًا آخر من المشروعات السياحية والخدمية بمحافظة جنوب سيناء، بمدينتي طابا ونويبع، موضحًا أن زيارة سانت كاترين شهدت متابعة سير العمل بأبرز مكونات مشروع تطوير "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام" والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تحظى بها المدينة، وإبراز مكانتها التاريخية والدينية.

وفي هذا الصدد توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الوزراء والقائمين على تنفيذ هذا المشروع الحضاري، مثمنًا الجهود المبذولة في هذه المنطقة لتنفيذ مختلف المشروعات بمدينة سانت كاترين على أعلى مستوى، سعيًا لظهور المدينة بالصورة التي تستحقها.   

الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أجهزة الدولة

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