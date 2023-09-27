الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل توعي عمال المنطقة الحرة ببورسعيد بحقوقهم وواجباتهم

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة توعية بعنوان "أنواع عقود العمل والإجازات فى قانون العمل 12 لسنة 2003"، وتحت شعار "حقوقك وواجباتك فى العمل" ، وذلك بداخل شركة النيل للمنسوجات بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار بحضور 25 عامل وعاملة ، بهدف تقديم التوجيه والإرشاد لأصحاب الأعمال والعمال من أجل الإستمرار في تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج. 

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تكثيف التوعية والتثقيف داخل أماكن العمل 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف داخل أماكن العمل المختلفة بالتعاون والتنسيق مع مختلف المنشآت بهدف تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم تجاه عملهم، ودور الوزارة في حماية حقوق العمال و مكتسباتهم في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

توفير ظروف العمل الملائمة

وأوضح عبد الونيس عبد الله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن الندوة ألقت الضوء على مفاهيم الحقوق و الواجبات بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة ، وبما يكفل تحقيق الاستقرار في بيئة العمل، وبناء علاقات عمل مستقرة وناجحة و قوية بين الإدارة و عمالها، مع شرح أنواع عقود العمل والإجازات السنوية  طبقاً لأحكام ونصوص القانون، بحضور أحمد أبو المعاطي مدير مكتب علاقات عمل بورسعيد، ومروة على، ورشا عكاشة مفتشين مكتب تفتيش بورسعيد، ودعاء حمدي، إسلام ناجي مفتشين مكتب علاقات بورسعيد، كما شهدت الندوة  تفاعل كبير من الحاضرين والرد على استفساراتهم حول العديد من مواد القانون.

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وكانت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد قد نظمت ندوة توعية بعنوان "أنواع عقود العمل والإجازات فى قانون العمل 12 لسنة 2003 "، وتحت شعار "حقوقك وواجباتك فى العمل"، وذلك بداخل شركة النيل للمنسوجات بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار بحضور 25 عامل وعاملة.

وزارة العمل مديرية العمل محافظة بورسعيد ندوة توعية العمال عقود العمل

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