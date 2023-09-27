الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي لورينزو دا ريبافراتا

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، بذكرى الطوباوي لورينزو دا ريبافراتا الكاهن الدومينيكاني.

وبهذه المناسبة، أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية، قال فيها إنه ولد لورينزو دا ريبافراتا في 23 مارس 1373م  في ريبافراتا، وهي بلدة قريبة من نهر سيرشيو، على الحدود بين جمهوريتي بيزا ولوكا بإيطاليا،والده يدعي توتشيو . ولا توجد معلومات تتعلق بطفولته .

خدمته الشماسية

كان لورنزو شماسًا عندما انضم إلى الرهبنة الدومينيكية في بيزا، رغبًا في حياة أكثر كمالً . ارتدي الثوب الرهباني في عام 1396م في كورتونا  ، وبعد انتهاءه من مرحلة الابتداء احتفل بنذوره الرهبانية .  فانتقل الى دير القديسة لوتشيا  في فابريانو لفترة قصيرة ، رغم أنه قضى معظم حياته في بستويا.

بعد الانتهاء من دراسته، سيم كاهناً فقام بخدمة الوعظ لبضع سنوات وأصبح فيما بعد واحدًا من أكثر الدعاة صدقًا ونشاطًا للإصلاح، الذي كان آنذاك محتدمًا داخل الرهبنة. كان أحد الأديرة الأولى التي أظهر فيها لورنزو حماسته هو دير كورتونا، حيث تم تعيينه معلماً ومرشداً للمبتدئين. قام بتدريبهم وتعليمهم على الحياة الرهبانية الدومينيكانية المثالية، فخرج من تحت يده كثيراً من الرهبان القديسين مثل القديس أنطونيو بييروزي، رئيس أساقفة فلورنسا . 

كان مهتمًا أيضًا بشراء بعض المخطوطات لوضعها بمكتبة الرهبنة، كما يشهد على ذلك تبرع بارتولوميو لاباتشي دي ريمبرتيني بمبلغ 100 فلورين في عام 1417، لدينا رسالة من القديس أنطونيوس، أرسلها إلى آباء بستويا عند وفاته، يقارن فيها معلمه القديس بالقديس بولس والنبي إيليا . 

فأطلق عليه لقب " سفينة العلم". فكان عفيفاً وقاس جداً على ذاته. وأنه أحب أن يصلب جسده بتكفيرات قاسية جدًا، وسهرات وأصوام، وكان مخلصًا جدًا لحياته الرهبانية والكهنوتية ، ولم يترك أبدًا. الجوقة ( الكورال) ليل أو نهار.

يستحق لورينزو الامتنان لأنه شجع الأخ أنجليكو  الدومينيكاني على الرسم:" قال يمكن للمرء أن يقوم برسالة الوعظ من خلال الرسم، كما هو الحال مع الكلمة: «حتى اللغة الأكثر إقناعًا يسكتها الموت،» قال « لكن لوحاتك السماوية ستظل تتحدث عن الإيمان والفضائل على مر العصور»)تولى لورنزو رئاسة أديرة مختلفة، وكان واعظًا فعالاً للغاية. في بستويا وفابريانو، أطفأ الكراهية المتأصلة، وعندما ضرب الطاعون تلك الأراضي، بغض النظر عن العدوى، لم يكل في مساعدة المتضررين. لقد تحمل على مدى سنوات حياته جرحًا رهيبًا في ساقه بصبر. 

توفي بعد ستين عامًا من الحياة الرهبانية، في 27 سبتمبر 1456 في بستويا. عند وفاته، حزن عليه طويلا جميع الشعب والرهبان ،طلب رئيس البلدية إقامة جنازة على نفقته، وتم بناء قبر رخامي جميل في بستويا. ووصف القديس أنطونيو عظمة كلماته ومثاله، مضيفًا: «أنا أيضًا أبكي على خسارتي الشخصية، لأنني لن أتلقى بعد الآن تلك الرسائل الحنونة التي كان يشجعني بها على القيام بواجبات هذه الوظيفة الرعوية بحماسة يتم تكريم جسده في الكنيسة الدومينيكية بالمدينة. وقام البابا بيوس التاسع باعلانه طوباوياً  في 4 أبريل1851م  .

لكنيسة القبطية الكاثوليكية الدومينيكاني الطوباوي الطوباوي لورينزو دا ريبافراتا الكاهن الدومينيكاني لأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني

مواد متعلقة

تفاصيل مؤتمر دار القديس چيروم لكنيسة السّيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالغنايم

مناقشة رسالة ماجستير "آثار التغير في نظام الزواج الأرثوذكسي" بكلية الدراسات الإفريقية

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسَين قُزما ودَميانُس الشهيدَين

البيزنطية تحتفل بذكرى انتقال القديس المجيد الرسول اللاهوتي يوحنا الإنجيلي

في احتفالات اليوم.. "المارونية" تدعو لاعتنق حياة الفضيلة والبساطة

"المعرفة المسبقة لله والاختيار".. نشرة تعريفية لمطران الغربية وطنطا

هل يمكن للأغنياء أن يرثوا ملكوت الله؟.. متحدث كنيسة الروم يجيب

لماذا يخلق الله من يعرفهم يخطئون ولا يتوبون؟.. الأنبا نيقولا يجيب

الأكثر قراءة

تفاصيل شكوى لاعبى الزمالك من أوسوريو

موعد بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

ميعاد حفل تخرج كلية الشرطة في عام 2023

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

فيضانات قاتلة تضرب جنوب إفريقيا.. تدمير البنية التحتية وتحذيرات من سقوط ضحايا

"كان على علاقة بها".. تفاصيل صادمة حول مقتل موظفة داخل كلية الآثار على يد زميلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم