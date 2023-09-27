تكريم 47 طالبًا من جامعة الوادي الجديد خريجي 2023 باحتفالية أوائل الخريجين

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 47 طالبًا من جامعة الوادي الجديد خريجي 2023 في احتفالية أوائل الخريجين بالجامعات المصرية، في استاد هيئة قناة السويس، بمحافظة الإسماعيلية، ضمن احتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وعدد من الوزراء و الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ورؤساء الجامعات، ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية.

خلال الاحتفال تم تكريم الطالبة رانيا عبد الرحمن عبد الرحيم - الأولى على قطاع الدراسات الزراعية وهي من خريجي كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، خلال احتفالية يوم تفوق جامعات مصر، بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

الرئيس السيسي مهتم بدعم التعليم العالي والبحث العلمي

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا لدعم التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة، وأن الاحتفال بتفوق جامعات مصر الاحتفال بأوائل خريجي الجامعات المصرية يعد يومًا تاريخيًا.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد كرم طلاب الجامعات المتفوقين بالقرية الأوليمبية التابعة لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، وذلك بعدما أنهى جلسة فعاليات الجلسة النقاشية "حكاية وطن".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التقى عددًا من رؤساء وممثلي اتحادات طلاب شباب الجامعات على هامش زيارته جامعة قناة السويس ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.

وشهد الحفل، تقديم عروضًا فنية لكورال روح الشرق، يقدمها شباب جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس، كما شهد حفل تكريم أوائل خريجى الجامعات المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسيرة للأوائل وذلك فى أولى فقرات حفل تخرجهم.

وحرص أوائل الخريجين على رفع الأعلام المصرية، قبل بدء فعاليات حفل التكريم الخاص بهم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.