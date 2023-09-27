الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد مشاركته بـ"نبض العرب"

"العربي للتنمية" يقدم 600 وجبة يوميا و420 منحة تعليم مجانية للأشقاء السودانيين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط اجتماع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بمقر جامعة الدول العربية، وشارك الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك لدعم دولة السودان الشقيقة من خلال مبادرة "نبض العرب" والتي أطلقت في مصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف ورعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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من جانبها قالت الدكتورة ريهام العاصي، رئيس الاتحاد، إن الاتحاد لديه فريق يومي يقف على الحدود المصرية يقدم 600 وجبة غذائية يوميا ومياه للأشقاء السودانيين، موضحة أننا ينقصنا فريق طبي نقوم بتجهيزه حتى يتم علاج أهلنا السودانيين، كما أننا خلال يومين سنقوم بتجهيز 2000 كرتونة مواد غذائية سنقوم بتسليمها للسفارة السودانية بالقاهرة، كما أن الاتحاد يمتلك مستشفى كامل مجهز في قرية دهشور بالجيزة وهو تحت أمر الأشقاء السودانيين للعلاج فيه بالمجان، إضافة إلى أننا مستمرين في تقديم الوجبات الغذائية، كما قام الاتحاد بتوفير 120 منحة مجانية بجامعتي طيبة وميريت لتعليم الطلاب السودانيين الموجودين بمصر، إضافة لـ 300 منحة نصف مجانية، إضافة لتقديم منحة تدريبية للشباب السودانيين وتوفير أماكن ووظائف عمل لهم بمصر .

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أوضح النائب محمد إسماعيل، أن مبادرة نبض العرب، جاءت في توقيت هام جدا برعاية جامعة الدول العربية وذلك من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوداني، خاصة وأن السودان يعاني معاناة كبيرة وكارثة إنسانية بسبب هذه الحرب الدائرة دفعت الملايين من الأشقاء السودانيين للنزوح للبلاد المجاورة وعلى رأسها مصر، موضحا أن مبادرة نبض الوطن يشارك فيها الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية وكل الاتحادات النوعية المتخصصة وهي ستعمل على رفع المعاناة عن الأشقاء السودانيين وتوفير الأدوات المعيشية لهم وذلك من أجل تقوية الجسد العربي، كما أنها تدعم جهود جامعة الدول العربية .

وقال الدكتور جمال أحمد كمال، رئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بدولة البحرين، إن التنمية المستدامة ترتكز على مراعاة مبدأ الكرامة والمساواة بين الأشخاص وتمثل مكافحة الفقر وضمان انتفاع الجميع بالرعاية الطبية والغذاء وتأمين التعليم الجيد والحرص على تحقيق المساواة بين الجنسين، وسيادة العدالة والمساواة بين الشعوب، موضحا أنه من واجبنا الوقوف بجانب أهلنا بدولة السودان الشقيقة، موضحا أننا ندعم مبادرة نبض الوطن التي تدعم شعب السودان الشقيق، مضيفا أن الأمة العربية لها رسالة وتسعى للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة للحفاظ على مواردنا وطاقاتنا التي هي مصدر فخر لنا جميعا ونحن في البحرين على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لأشقائنا في السودان والدول المنكوبة.

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وتابع الدكتور أحمد حلمي، نائب رئيس الاتحاد وعضو اللجنة العليا، أن مبادرة نبض العرب تقوم علي أساس مساندة الأشقاء السودانيين وتقديم كامل الدعم النفسي والمادي والمعنوي لهم من خلال تقديم كافة المساعدات الانسانية التي يحتاجها الأشقاء، داعيا كل رجال الأعمال للمشاركة في هذه المبادرة العربية التي تهدف إلى التكامل والتكافل لنترك أثرا طيبا في نفوس الشعوب العربية .

وقال الإعلامي وليد سلام، رئيس لجنة الإعلام بالاتحاد، إن هناك دعم لا محدود من رجال الأعمال الوطنيين داخل مصر وعدد من الدول العربية بمشاركة رجال الأعمال السودانيين في الخارج لتقديم كامل الدعم في جميع المجالات وتوفير الأدوية اللازمة والكشف والعلاج المجاني وآلاف الكراتين من المواد الغذائيةً من خلال المؤسسات الوطنية والاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية .

الاتحاد العربي للتنمية مبادرة نبض العرب الأزمة السودانية دعم الأشقاء السودانيين ريهام العاصي النائب محمد إسماعيل

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