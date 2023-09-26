الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير دولى: "نبض العرب" تدعم جهود الجامعة العربية لرفع المعاناة عن السودانيين

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس، الخبير في الشئون الدولية، إن  مبادرة نبض العرب جاءت في التوقيت الصحيح في إطار السعي بشكل كبير من قبل الجامعة العربية للعمل على رفع المعاناة عن الشعب السوداني.

الأزمة السودانية 

وأكد حامد فارس، خلال مداخلة مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج "منتصف النهار" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن السودان يعاني من كارثة إنسانية دفعت ملايين السكان إلى النزوح للدول المجاورة أو معاناة  صعبة في ظل الحرب.

 

وتابع: "المبادرة تعمل على رفع هذه المعاناة عن السودانيين، وهي مبادرة قوية، حيث تدفع الدول المشاركة فيها للعمل بشكل مشترك لتقوية الجسد العربي والبحث عن حل سوداني سوداني وتوفير الأدوات المعيشية للشعب السوداني بعد تهدم الخدمات والمؤسسات بسبب الحرب".

جهود الجامعة العربية 

وأشار إلى أن المبادرة تدعم جهود الجامعة العربية والجهود الدولية ومبادرة جدة ودول جوار السودان، في التوصل لوقف الحرب ورفع المعاناة عن السودانيين، والوصول إلى تفاهمات وتوازن يمكن من خلالها إنقاذ الوضع الإنساني.

حامد فارس خبير في الشؤون الدولية الأزمة السودانية القاهرة الإخبارية منتصف النهار

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