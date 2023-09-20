الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: مصر تحركت فى كل الاتجاهات لدعم ليبيا بعد الإعصار

ليبيا
ليبيا

قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن مصر تحركت في كل الاتجاهات لتقديم الدعم لليبيا بعد الإعصار، وهو موقف متكرر من مصر، تجاه أشقائها العرب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ما حدث في ليبيا هو كارثة بكل المقاييس، واستلزمت أن يكون هناك تدخل سريع جدا، لرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق، الذي مر بظروف قاسية، وكارثية أدت للكثير من الخسائر.

تراجع المجتمع الدولي

وتابع: "منذ حدوث هذا الفيضانات الناتجة عن الإعصار دانيال والدولة المصرية تحركت في كل الاتجاهات لتقديم الدعم إلى ليبيا، وفقًا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحركت مؤسسات الدولة المصرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في ظل تراجع دور المجتمع الدولي بشكل واضح.

وواصل فارس: "الرئيس السيسي يسعى إلى وصول الاحتياجات الرئيسية التي تحتاجها ليبيا، وتحركت مصر لأول مرة للشواطئ الليبية، محملة بكل ما يحتاجه أشقائنا الليبيين، علاوة على مستشفى ميدانية، وخدمات فرق البحث والإنقاذ". 

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