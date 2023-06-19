تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للسودان ووحدة وسلامة أراضيه يتصدر صحف اليوم

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت، وستظل دائما، سندا وعونا للسودان الشقيق، خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، أخذا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين، والمصلحة الإستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين، وأوضح الرئيس أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل، وبدء عملية الحوار السلمي، بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية، هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها، مؤكدا بذل مصر أقصى الجهد، لتحقيق التهدئة، وحقن الدماء، ودفع مسار الحل السلمي، ودعم مصر الكامل للسودان، وتماسك دولته، ووحدة وسلامة أراضيه.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، والوفد رفيع المستوى المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

- عرض تطورات الأوضاع في السودان فيما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان فيما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة، حيث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة، على النحو الذي يحافظ على وحدة الدولة وتماسكها، فضلا عن سبل التعاون والتنسيق، لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة.

وأشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة، للحفاظ على سلامة السودان واستقراره في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به، ومن ذلك استقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني (مصر)، معربا عن تقدير بلاده الدور الفعال لمصر في المنطقة والقارة الإفريقية بأسرها.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية، بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير مناخ إيجابي لكل المستثمرين وأسواق المال العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وثمن الرئيس الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والرعاية الصحية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر، ولاسيما من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين بشأن تقديم المؤسسة الدعم الفني والاستشاري، لضمان التنفيذ الأمثل لوﺛﻴﻘﺔ «سياسة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ».

- إشادة بجدية الدولة الواضحة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال

من جهته، أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين، معبرا عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج «الطروحات» المصري، وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة» وفقا لأولويات واحتياجات الحكومة.

وأشار إلى جدية الدولة الواضحة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال، وتشجيعها مؤسسة التمويل الدولية على زيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص، لتحفيز دوره في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمي، التي تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة، لتفرض ضغوطا كبيرة على معظم دول العالم، مؤكدا استمرار المؤسسة في دورها الداعم للتنمية الشاملة في مصر.