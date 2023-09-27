الإسماعيلى يدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة زعيم الثغر غدًا

يدخل لاعبو الاسماعيلى الليلة معسكرا مغلقا، استعدادا لمواجهة فريق الاتحاد السكندرى غدا الخميس على ملعب استاد الإسماعيليلة فى إطار لقاءات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

وقرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، اختيار 22 لاعبًا ينتظموا الليلة داخل معسكر مغلق بفندق النادي استعدادًا للقاء زعيم الثغر، فى المباراة التى يحتاج خلالها الدراويش بتحقيق الفوز من أجل تحسين الصورة أمام الجماهير بعد الخسارة فى الجولة الأولى أمام فريق زد الصاعد حديثا للدورى الممتاز .

وحرص إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمي ،على قيادة المران الخفيف للفريق اليوم الأربعاء، بمشاركة اللاعبين الذين وقع الاختيار عليهم لمواجهة أبناء الثغر.

وضمت القائمة التى اختارها إيهاب جلال كل من أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي لحراسة المرمى ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني ومحمد دسوقي وعصام صبحي وكريم عرفات وأحمد محسن وحمدي النقاز وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمد حسن ومروان حمدي ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي وعمر الساعي ومحمود الشبراوي وعبد الله السعيد وباسم مرسي وياو أنور ونادر فرج.

واستغرق المران 45 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع أعضاء الفريق بحالة جيدة.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي استبعد الحارس كمال السيد عبد الله جمال وزملاءه محمد عمار ومحمد إيهاب ومحمد بحيري وعبد الله محمد ومصطفى فارس ومحمد بيومي وصالح جمعة ومحمد وجدي وأبو بكر حمزة الجمل وأحمد عبد الوهاب وعبد الله حسني ومحمود ياسين أوتاكا وحسن صابر وعمر سعيد وحازم مرسي لأسباب مختلفة.