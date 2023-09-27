الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى بدورى الأبطال

مران الأهلي
مران الأهلي

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، إجراء بعض التعديلات في تشكيل الفريق الأول خلال مباراة الإياب أمام سان جورج الإثيوبي في دور الـ٣٢ لدوري الأبطال الإفريقي المقرر لها مساء الجمعة المقبل بعد حسم التأهل عقب ثلاثية مباراة الذهاب.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر استقر علي إعادة بيرسي تاو مهاجم الأهلي للتشكيل الأساسي أمام الفريق الإثيوبي من أجل اكتساب حساسية المباريات وإشعال المنافسة في خط الهجوم، خاصة بعد شكوى الثنائي صلاح محسن ومحمود كهربا بشد في الإمامية وفي الضامة.

وأضاف المصدر أن رغبة السويسرى مارسيل  كولر بشأن إعادة ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للتواجد أساسيا في تشكيلة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي على حساب رامي ربيعة في إطار سياسة التدوير مبكرا بين اللاعبين.

وأشار المصدر إلى أن كولر أكد للاعبين خلال جلسته معهم أن الفترة المقبلة لن يكون هناك محجوز لأي لاعب ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي الكل في مستوي واحد وأي لاعب يتراجع أداؤه ويفقد تركيزه سيكون خارج حساباتي خلال الفترة القادمة في ظل ضغط المباريات المنتظر في أكثر من بطولة، سواء محلية أو قارية.

تدريبات استشفائية وودية لغير المشاركين أمام سانت جورج

 وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حرص على إقامة مباراة ودية على ملعب التتش بمشاركة مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين، وذلك في بداية تحضيرات الفريق لمباراة العودة أمام سانت جورج في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المباراة الودية التي حرص خلالها على تجهيز جميع اللاعبين، سواء الذين لم تشملهم القائمة في مباراة سانت جورج الأولى والبدلاء إلى جانب بعض اللاعبين من قطاع الناشئين.

كما عقد كولر جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة العودة أمام الفريق الإثيوبي.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الذهاب أمام سانت جورج تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

وبدأ عمرو السولية الجري حول الملعب قبل ودية التراي ماتش، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وحقق الأهلي الفوز على سانت جورج بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

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