الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "شباب النواب": المصريون بالخارج ينتظرون فرصة رد الجميل للرئيس السيسي

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

وقع  الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، استمارة تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن ذلك يأتي ردا للجميل الذي قدمه  للدولة المصرية واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية والاستقرار التى شهدتها مصر.

المصريين بالخارج ينتظرون موعد الانتخابات للخروج بأعداد كبيرة 

وقال رئيس لجنة الشباب ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه كان المسئول عن حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الخارج خلال انتخابات 2014 و2018، ويعلم مدى تقدير جموع المصريين من العاملين بالخارج للدور الكبير الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للدولة المصرية، مؤكدا أن توقيعه على توكيل التزكية لترشح الرئيس يأتى لجني ثمار التنمية التى تمت على ارض مصر، رغم الصعوبات العديدة التى نعترف بها ولكننا بإذن الله لدينا ثقة كبيرة فى القيادة السياسية لجني تلك الثمار.

وأكد أن المصريين بالخارج ينتظرون موعد الانتخابات للخروج بأعداد كبيرة لتأييد الرئيس السيسي، فهم دائما يتقدمون الصفوف فى كافة الاستحقاقات الدستورية ويحرصون على تلبية نداء الوطن بالمشاركة فى الانتخابات، ردا لجميل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن على تواصل مستمر مع رؤساء الجاليات وأبناء الجالية المصرية بالخارج والذين عبروا جميعا عن تقديرهم  للإنجازات التي حققها الرئيس السيسي، وسيشاهد الجميع خروجهم  للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السيسي.

وأضاف أنه حضر لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإسماعيلية أمس، وشارك كذلك في لقاءه باحتفالية المولد النبوي اليوم، وكان الرئيس يتحدث للمصريين كما عودنا من قلبه، وطالب الجميع بتحري الصدق، وهذا ليس بغريب على قيادة وطنية، فهو رجل صادق شريف كاد أن يضحي بحياته من أجل بلده، لذلك لا بد من رد الجميل له، فما فعله من أجل مصر بمثابة إعجاز وليس إنجاز، وما تحقق في عهده لم يتحقق خلال 100 عام.

الانتخابات الرئاسية مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي البناء والتنمية تزكية الرئيس

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