الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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مصر

"علاج الإدمان" يكشف عدد المترددين على تلقي العلاج من خلال الخط الساخن

الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان

استعراض الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الأثر المجتمعي لسلسلة الحملات الإعلامية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي "أنت أقوى من المخدرات"  بمشاركة تطوعية من اللاعب العالمي محمد صلاح، وسط إشادة من الحضور بآليات تنفيذ الحملة واختيار الشخصية المشاركة، وأن فلسفة الحملة قائمة على التوعية بخطورة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والقدرة على التأثير وتفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول المشكلة والتنوع في الفئات المستهدفة.

علاج الإدمان: أنشطة توعوية داخل 893 مركز شباب بالمحافظات

ووفقًا لتحليل البيانات قبل بداية الحملة فإن عدد المترددين على المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والجهات الشريكة مع الخط الساخن "16023" عام 2014 كانت 35 ألف مريض متردد "جديد ومتابعة" منهم 1% إناث، و50 ألف مشترك على الصفحة الرسمية للصندوق وعدد المتطوعين لدى الصندوق 5500 متطوع مشارك في أنشطة الوقاية، وبعد إطلاق الحملات على مدار 7 سنوات فإن عدد المرضى المترددين على المراكز العلاجية يقرب من 170 ألف مريض إدمان "جديد ومتابعة" سنويًا منهم 6% إناث.

2 مليون مشترك 

كما ارتفع عدد المشتركين في الصفحة الرسمية للصندوق لـ 2 مليون مشترك وزيادة عدد المتطوعين لدى الصندوق إلى 33200 متطوع مشارك في أنشطة الوقاية من المخدرات.

وشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في المؤتمر الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حيث يعقد المؤتمر  بدولة إسبانيا، "تحت عنوان" استثمار التكنولوجيا الحديثة للوقاية من المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية " وبمشاركة ممثلي وزارات الداخلية على مستوى الدول العربية بالتعاون مع الحكومة الإسبانية  وبحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

عمرو عثمان علاج الإدمان أنت أقوى من المخدرات المواد المخدرة محمد صلاح

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