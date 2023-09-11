الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علاج الإدمان: أنشطة توعوية داخل 893 مركز شباب بالمحافظات

أنشطة توعوية علاج
أنشطة توعوية علاج الإدمان

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وزير الصحة بدولة العراق، ووزيرة التنمية الاجتماعية الأسرة بدولة قطر، ووفد القيادة العامة لشرطة دبي بدولة الامارات، ووفد رفيع المستوى من البرلمان العراقي للتعرف على التجربة المصرية فى علاج وتأهيل مرضى الإدمان والبرامج التوعوية والاستفادة منها، وأيضا زيارة وفد من صندوق مكافحة الإدمان  لدولة العراق لتوفير الدعم الفني للتجربة العراقية ومقابلة وزير الداخلية ووزير الصحة بالعراق ومستشار الأمن القومي، كما تم عرض تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل في ضوء حقوق الإنسان بمؤتمر الأمم المتحدة بفيينا ومؤتمر الدمام بالسعودية، والمشاركة في ورشة العمل الإقليمية لصانعي السياسات والقيادات التنفيذية بالدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.

وزيرة التضامن تستقبل وفدًا من البرلمان العراقى لبحث التعاون فى علاج مرضى الإدمان

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما تم تنفيذه خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى يونيو 2023، من برامج توعوية وتقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 140 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة على مدار العام المالي 2022/ 2023.

أنشطة توعوية 

 كما تم تنفيذ أنشطة توعوية داخل 893 مركز شباب و25 جامعة حكومية ومعهد عالي ومتوسط، وإعداد 17 معسكر شبابي لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية حول أضرار تعاطى المواد المخدرة وتم عقد مقابلات لهم واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضا العمل الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها فى تنفيذ برامج التوعوية للوقاية من الإدمان ،ليصل عدد المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى الجمهورية إلى أكثر من 32800 شاب وفتاة حتى الآن.

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