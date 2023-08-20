الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير علاج الإدمان: نسبة التعاطى فى المدارس بالمرحلة الثانوية تصل إلى 12%

عمرو عثمان
عمرو عثمان

قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن نسبة التعاطي في المدارس بالمرحلة الثانوية تصل إلى 12٪؜، لافتا الى أن الصندوق سعى إلى تنفيذ جميع البرامج الوقائية والتوعوية.

وأكد عثمان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المدينة التعليمية، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير التربية والتعليم رضا حجازي، أن نسبة مرضى الإدمان من المواد التخليقية كانت تصل إلى 8٪؜ ولكن الآن وصلت إلى 30٪؜.

وأضاف عثمان أن البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات يستهدف الفئات العمرية الصغيرة والمبكرة.

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