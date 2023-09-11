عثمان: إتاحة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان من العاملين بالجهاز الإداري

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه جارى إتاحة كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي ودون أي مسائلة قانونية، شريطة أن يتقدم الموظف طواعية للعلاج من الإدمان وقبل نزول حملات الكشف المبكر مقر عمله، حيث انخفضت نسبة التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة الى 0.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف عام 2019.

الكشف على 12875 سائق حافلات مدرسية

وأكد أنه تم الكشف على 12875 سائق حافلات مدرسية بالتعاون الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وانخفضت نسبة التعاطي بين سائقي المدارس الى 0.3%، بعدما كانت 12% عام 2017 ،كذلك أيضا الكشف على سائقي الطرق السريعة ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم احالته الى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأشار "عمرو عثمان " إلى أنه تم تنفيذ حملة إعلامية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسفرهاش .. أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح تطوعا وأدت إلى زيادة الإقبال على الخط الساخن للعلاج من الإدمان وشاهدها أكثر من 20 مليون مشاهد على صفحة الصندوق.

وفيما يتعلق بتطوير السياسات والاستراتيجيات أوضحت "القباج " انه تم إطلاق أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات ،وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بموجب قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة كما أنه جارى إعداد دراسة عن تطبيق برامج الدمج المجتمعي متعافي الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم.