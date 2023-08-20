مساعد وزير التضامن: استهدفنا 6000 مدرسة لتنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات

قدم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الشكر لوزير التربية والتعليم ووزيرة التضامن الاجتماعي، على اهتمامهما بملف توعية الطلاب بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات.

وأكد عثمان أن هذا البرنامج يعد أكبر برنامج وقائي تم في المدارس كان يستهدف 6000 مدرسة في الإعدادي والثانوي بـ27 محافظة، خلال الفترة من فبراير لمارس 2023.

وشدد أن آليات العمل كانت غير نمطية، وتابع حطينا ايدينا على أهم الرسائل اللي محتاجين نقولها للطلبة بشكل علمي دقيق ونبلورها بمواد إعلامية على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه تم إجراء اختبارات قبلية على هذه الرسائل للتأكد أنها تحقق النتائج.

وأضاف عثمان، أن المرحلة الأصعب كانت تدريب المتطوعين، حيث كان البرنامج محتاج شباب متدرب على أعلى مستوى، عملنا سلسلة معسكرات شارك فيها 2000 شاب متطوع، وعملنا اختبارات ليهم نجح فيها 1200 متطوع، متميز على المستوى المهاري والمعرفي، وقدرنا نوصل لنتائج أكثر من رائعة.

وأوضح: كنا محتاجين إننا منشتغلش على رسائل توعية فقط لكن رسائل للوقاية، مايبقاش برنامج توعوي بس، وتابع أنه بعد البرنامج بيتم عصف ذهني وتنمية مهارات ليس فقط على مستوى الوعي والمعرفة ولكن على مستوى المهارات، علشان نوصل لدرجة متقدمة من الوقاية من المخدرات.

وأضاف مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أنه من ضمن المواد التوعوية، تنويه عن خطر التدخين، وده لإن نسبة التدخين في المدارس الثانوي بتصل لـ12%، وبالتالي كنا محتاجين رسائل توعية ضد التدخين، إضافة لفيلم أربعة في ستة، فيلم درامي خد جوائز عالمية وإقليمية مميزة، ليه أثر كبير على الطلبة، كان بيتكلم على اهم الخسائر المتعلقة بمشكلة المخدرات وتداعياتها، بالإضافة إلي فيلم آخر مهم عن مخدر الحشيش كمادة مخدرة تسبب الإدمان.

وشدد: "كل ده كنا بنقدمه داخل المدارس بشكل احترافي لا يثير فضول الفئة المستهدفة بل يصحح المفاهيم المغلوطة"، وتابع أن هذه المواد الإعلامية ساعدتنا بشكل كبير على تناول قضية المخدرات، ومن أهم الرسائل أن الحشيش هو أول خطوة لإدمان المخدرات.

وأكد أنه تم الحديث عن المخدرات التخليقية، وحاليا لدينا 30% من مرضى الإدمان بيدمنوا مخدرات تخليقية، بالنسبة لينا كان مهم أننا نساير التطور بشكل كبير، التغيرات متلاحقة بشكل كبير، لازم يتم مواجهتها بشكل وقائي وليس أمنيا فقط.

وكشف: أنه على مستوى المدارس دخلنا كل فصل بالمدارس المستهدفة، وكنا نستهدف 6000 مدرسة قدرنا ننفذ البرنامج على 4460 مدرسة، وده رقم كبير جدا وأكبر حركة وقائية تمت في مجال الوقاية من المخدرات، وعن المحافظات اللي كانت متعاونة جدا معانا: الشرقية، البحيرة، القليوبية، المنيا.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، والذي تم تنفيذه كمرحلة أولى في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي 2022 /2023 بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويتم إعلان نتائج البرنامج اليوم بمقر المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.