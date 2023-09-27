الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": شرم الشيخ نقطة جذب لهواة الغطس

نورهان عجيزة
نورهان عجيزة

قالت نورهان عجيزة، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن مدينة شرم الشيخ من أهم المدن السياحية حول العالم، كونها حلقة الوصل بين خليج العقبة وساحل البحر الأحمر، لذا تعتبر نقطة جذب لهواة الغطس، وإحدى أهم مراكز الغطس العالمية.

وأضافت عجيزة في رسالتها للقناة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن مدينة شرم الشيخ يرتادها الكثير من السياح من جنسيات مختلفة، نظراً لما تمتلكه من الجو البديع والخلاب والمناظر الطبيعية، موضحة أن المدينة تمتاز أيضاً بوجود العديد من المنتجعات السياحية والمحميات الطبيعية المختلفة.

وتابعت أنه في اليوم العالمي للسياحة، الموافق اليوم، يوجد بالمدينة بها العديد من الزوار.

وأحيت منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للسياحة اليوم 27 سبتمبر، باعتبار أن السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، وفيها عشر الوظائف على مستوى العالم وتتيح سبل العيش لمئات الملايين، وفي ظل الاضطراب العام الذي لحق بقطاع السياحة جراء جائحة كوفيد 19، تبرز الفرصة لإعادة تعريق وإعادة تحديد اتجاه وسرديات الاستثمارات السياحية من أجل مستقبل أكثر استدامة للناس والكوكب والازدهار.

 وحددت منظمة السياحة العالمية الاستثمارات باعتبارها واحدة من الأولويات الرئيسية لتعافي السياحة والنمو والتنمية في المستقبل في يوم السياحة العالمي 2023، تسلط المنظمة الضوء على الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات بهدف دعم التنفيذ الناجح لخطة التنمية المستدامة 2030، والموجهة بشكل أفضل نحو الناس وكوكب الأرض والازدهار. 

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية مدينة شرم الشيخ شرم الشيخ الغطس

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