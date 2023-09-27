مواطن بالفيوم بعد تحرير توكيل للرئيس السيسى: أنا مِسمّى ابنى على اسمك يا ريس (فيديو)

قال محمد عبد التواب جمعة، من أهالي محافظة الفيوم إنه نزل ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحرير توكيل ترشيحه لفترة رئاسية جديدة، مضيفا: "إحنا معاك يا ريس وبنحبك، أنا مسمي ابني على اسمك".

وأضاف عبدالتواب أن محافظة الفيوم شهدت العديد من الإنجازات وافتتاح المشروعات الخدمية والتنموية والكثير لم يكن موجودا في عهده، مشيراً إلى أنه قام بعمل توكيل لتأييد الرئيس ودعمه في الفترة الرئاسية المقبلة.

وكانت قد شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الفيوم، في اليوم الثالث على التوالي، إقبالا كثيفا من المواطنين لعمل توكيلات دعم للرئيس.

محافظ الفيوم يعقد اللقاء الدورى لخدمة المواطنين

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل علي وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، والتي شملت قطاعات الصحة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والعمل، وتوفير مشروعات لعددٍ من الأسر البسيطة والأولي بالرعاية.

وفي هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية، وكذا تمويل مشروعات لهم من خلال برنامج فرصة، لتدر لهم دخلاً يساعدهم على تربية أسرهم، فضلاً عن دراسة إمكانية توفير معاش شهري لعدد من الحالات.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه مسئول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتوقيع الكشف الطبى اللازم لشاب وتقديم الدعم والعلاج اللازم له بشكل فورى، وكذا دراسة حالة إحدى الموظفات بمديرية الصحة وتوزيعها بما يتناسب مع ظروفها الحياتية.