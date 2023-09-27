الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن بالفيوم بعد تحرير توكيل للرئيس السيسى: أنا مِسمّى ابنى على اسمك يا ريس (فيديو)

مواطن من محافظة الفيوم:
مواطن من محافظة الفيوم: نزلت ادعم الرئيس السيسي لاستكمال مس

قال محمد عبد التواب جمعة، من أهالي محافظة الفيوم إنه نزل ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحرير توكيل ترشيحه لفترة رئاسية جديدة، مضيفا: "إحنا معاك يا ريس وبنحبك، أنا مسمي ابني على اسمك".

وأضاف عبدالتواب أن محافظة الفيوم شهدت العديد من الإنجازات وافتتاح المشروعات الخدمية والتنموية والكثير لم يكن موجودا في عهده، مشيراً إلى أنه قام بعمل توكيل لتأييد الرئيس ودعمه في الفترة الرئاسية المقبلة.

وكانت قد شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الفيوم، في اليوم الثالث على التوالي، إقبالا كثيفا من المواطنين لعمل توكيلات دعم للرئيس.

محافظ الفيوم يعقد اللقاء الدورى لخدمة المواطنين 

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل علي وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، والتي شملت قطاعات الصحة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والعمل، وتوفير مشروعات لعددٍ من الأسر البسيطة والأولي بالرعاية.

وفي هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية، وكذا تمويل مشروعات لهم من خلال برنامج فرصة، لتدر لهم دخلاً يساعدهم على تربية أسرهم، فضلاً عن دراسة إمكانية توفير معاش شهري لعدد من الحالات.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه مسئول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتوقيع الكشف الطبى اللازم لشاب وتقديم الدعم والعلاج اللازم له بشكل فورى، وكذا دراسة حالة إحدى الموظفات بمديرية الصحة وتوزيعها بما يتناسب مع ظروفها الحياتية.

مواطن من محافظة الفيوم ادعم الرئيس السيسي المشروعات الخدمية الفترة الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهم بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيا وحملها سفاحا بالفيوم

محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات للأولى بالرعاية وتنفيذ مشروعات للشباب

بالتعاون مع "حياة كريمة".. جامعة الفيوم تنظم قافلة الخير لطلاب المدارس

ضبط تروسيكل محمل بأسطوانات غاز بوتاجاز بدون تصريح في الفيوم

بسبب ماس كهربائى.. السيطرة على حريق فى برج سكنى بالفيوم دون إصابات

"الأورمان وحياة كريمة" تنظمان حفلًا لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع الفيوم

اليوم.. محاكمة قاتل صديقه "طلال" داخل كافيه بالفيوم

ممثل وزارة الزراعة: الهدف من مهرجان النباتات الطبية والعطرية هو المزارع المصري

الأكثر قراءة

فيضانات قاتلة تضرب جنوب إفريقيا.. تدمير البنية التحتية وتحذيرات من سقوط ضحايا

"كان على علاقة بها".. تفاصيل صادمة حول مقتل موظفة داخل كلية الآثار على يد زميلها

مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها.. 4 رصاصات اخترقت جسدها

مدير أمن الجيزة ينتقل إلى موقع مقتل موظفة "آثار القاهرة" على يد زميلها

قرارات عاجلة من النيابة فى مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها

تفاصيل جديدة حول مقتل "فتاة مصر الجديدة" على يد خطيبها السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم