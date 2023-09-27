الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع إنتاج شمال البحرية للبترول إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا

نفط
نفط

شهدت مناطق استخراج البترول في شمال البحرية «نوربيتكو» ارتفاعًا مهمًا في إنتاج النفط، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن.

ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية،  إلى مضاعفة الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج النفطي وتحديث البنية التحتية لمواجهة التحديات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

"البترول" تُعلن طرح مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف بـ23 منطقة جديدة

قفزة هائلة في إنتاج النفط

وحققت شركة شمال البحرية للبترول «نوربيتكو»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، قفزة هائلة في إنتاج النفط، حيث بلغ إنتاج الشركة مستوى قياسياً يقارب 17000 برميل زيت يومياً، وهو معدل غير مسبوق منذ تأسيسها في عام 2004.

زيادة مستدامة في الإنتاج

ويعكس هذا الإنجاز التفاني والجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الشركة بقيادة الدكتور خالد الششتاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس أشرف جاد الكريم المدير العام والعضو المنتدب، والمهندس سمير زايد مساعد رئيس الشركة للعمليات وعضو مجلس الإدارة، حيث استندت هذه الجهود إلى استراتيجية تركز على تحسين أداء الشركة وتحقيق زيادة مستدامة في الإنتاج مع مراعاة الترشيد المالي.

"الملا": استمرار تقديم الدعم اللازم لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز

كما تمت هذه الزيادة في الإنتاج بفضل حفر آبار جديدة في مناطق حقول أبرار مثل أبرار جنوب 30، أبرار جنوب 31، وأبرار جنوب 24، وقد تم أيضًا تنفيذ عمليات تحفيز كيميائي لزيادة إنتاجية الآبار وتحسين استدامة الإنتاج.

كما قامت الشركة بجهود كبيرة لتحسين البنية التحتية وتطوير الحقول لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين وضمان استمرار الإنتاج بأعلى معدلاته.

وفي إطار التوسع في قطاع البترول، أعلن أمس الثلاثاء وزير البترول، المهندس طارق الملا، عن مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن البترول في 23 منطقة جديدة، مما يعزز موقف مصر في صناعة النفط العالمية ويسهم في تعزيز استقرار اقتصاد البلاد.

شمال البحرية نوربيتكو إنتاج النفط إنتاج وزارة البترول والثروة المعدنية

الأكثر قراءة

موظف ينهى حياة زميلته بالرصاص فى جامعة القاهرة

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

ارتفاع إنتاج شمال البحرية للبترول إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا

أسباب رفع الحجز على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت

أول صورة لمسرح جريمة قتل موظفة بـ"آثار القاهرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينه الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات