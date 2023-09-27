ارتفاع إنتاج شمال البحرية للبترول إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا

شهدت مناطق استخراج البترول في شمال البحرية «نوربيتكو» ارتفاعًا مهمًا في إنتاج النفط، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن.

ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى مضاعفة الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج النفطي وتحديث البنية التحتية لمواجهة التحديات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

قفزة هائلة في إنتاج النفط

وحققت شركة شمال البحرية للبترول «نوربيتكو»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، قفزة هائلة في إنتاج النفط، حيث بلغ إنتاج الشركة مستوى قياسياً يقارب 17000 برميل زيت يومياً، وهو معدل غير مسبوق منذ تأسيسها في عام 2004.

زيادة مستدامة في الإنتاج

ويعكس هذا الإنجاز التفاني والجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الشركة بقيادة الدكتور خالد الششتاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس أشرف جاد الكريم المدير العام والعضو المنتدب، والمهندس سمير زايد مساعد رئيس الشركة للعمليات وعضو مجلس الإدارة، حيث استندت هذه الجهود إلى استراتيجية تركز على تحسين أداء الشركة وتحقيق زيادة مستدامة في الإنتاج مع مراعاة الترشيد المالي.

كما تمت هذه الزيادة في الإنتاج بفضل حفر آبار جديدة في مناطق حقول أبرار مثل أبرار جنوب 30، أبرار جنوب 31، وأبرار جنوب 24، وقد تم أيضًا تنفيذ عمليات تحفيز كيميائي لزيادة إنتاجية الآبار وتحسين استدامة الإنتاج.

كما قامت الشركة بجهود كبيرة لتحسين البنية التحتية وتطوير الحقول لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين وضمان استمرار الإنتاج بأعلى معدلاته.

وفي إطار التوسع في قطاع البترول، أعلن أمس الثلاثاء وزير البترول، المهندس طارق الملا، عن مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن البترول في 23 منطقة جديدة، مما يعزز موقف مصر في صناعة النفط العالمية ويسهم في تعزيز استقرار اقتصاد البلاد.