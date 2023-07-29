أعلنت شركة البترول للخدمات البحرية، إحدى شركات قطاع البترول المصري، عن تنفيذ أعمال تركيب منصتين وخطوط أنابيب تحت البحر 8 بوصة لشركة بترول شمال سيناء، وذلك لاستهداف تعظيم إنتاجها من الغاز في مجال كاموس البحري.

خدمات البحرية: تنفيذ أعمال تركيب منصتين وخطوط أنابيب تحت البحر

كشف بيان للشركة عن استمرار أعمال تركيب جاكيت منصة KSE 2 في مشروع تطوير مجال كاموس 3B لشركة نفط شمال سيناء NOSPCO، واستكمال أعمال تركيب السطح منصة شمال صفا بواسطة بارجة PMS 12 في مشروع تطوير ميداني شمال صفا مشروع شمال الصفا، وتنفيذ أعمال وضع خط أنابيب تحت البحر لخط أنابيب جديد 12 بوصة بطول إجمالي 10 كم، خط أنابيب جديد 8 بوصة بطول كلي 11 كم وتركيب منصة شمال سافا غوبكو تهدف إلى تعظيم إنتاجها من النفط الخام في حقل شمال صفا البحري.