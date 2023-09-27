الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الفتوى والتشريع" تحفظ نزاعًا بين "سلامة الغذاء" و"هيئة الدواء"

الفتوى والتشريع
الفتوى والتشريع

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى حفظ النزاع القائم بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية بخصوص تسجيل وترخيص المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلي.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 384 لسنة 2022 متضمنًا تشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة وغيرهم؛ لوضع آلية لتسجيل المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلي وكيفية متابعتها وفقًا لاختصاصات الجهات المعنية المقررة في هذا الشأن، وطبقًا لأفضل الممارسات الدولية، واجتمعت اللجنة عدة مرات إلا أنه أثير خلاف بين أعضاء اللجنة حول الجهة المختصة بتسجيل المكملات الغذائية.

إذ تمسك ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء باختصاصها بذلك، في حين نازعتها هيئة الدواء المصرية هذا الاختصاص، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

وثبت للفتوى خطاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 377 المؤرخ 28/3/2023، اتفاق طرفي النزاع على تشكيل لجنة علمية محايدة لتحديد الجهة المختصة بتسجيل المنتجات التي تُعد مكملات غذائية.

واتفاقهما على طلب إرجاء نظر النزاع أمام الجمعية العمومية إلى حين انتهاء اللجنة المشار إليها من أعمالها وتوفيق الأوضاع بين الهيئتين طرفي النزاع، وهو الأمر الذي يستفاد منه عدول الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن طلب عرضه، مما يقتضي حفظه، وللهيئة إعادة عرض النزاع في ضوء ما تسفر عنه نتائج عمل اللجنة المشكلة لحل النزاع وديًّا.

حل النزاع قسمي الفتوى والتشريع الهيئة القومية لسلامة الغذاء المكملات الغذائية مجلس الوزراء سلامة الغذاء الممارسات الدولية

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