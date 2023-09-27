الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فرنسا تعلن مغادرة سفيرها فى نيامى فى ساعة مبكرة من اليوم

فرنسا
فرنسا

أعلنت الرئاسة الفرنسية، عن مغادرة سفيرها في نيامي جوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وذلك بحسب فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

باريس تعلن إنهاء التعاون العسكري الفرنسي في النيجر

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس ستسحب سفيرها من  النيجر وتنهي كل تعاون عسكري مع نيامي بعد الانقلاب على محمد بازوم.

وطالب المجلس العسكري بالنيجر، اليوم، فرنسا بموعد رسمي لسحب سفيرها والطاقم الدبلوماسي وكذلك وضع جدول لانسحاب القوات الفرنسية.

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