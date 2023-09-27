الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

علاء عاقل: الانتهاء من تقييم فنادق شرم الشيخ.. وبدء العمل بالقاهرة خلال أيام

علاء عاقل
علاء عاقل

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ، إن اللجنة المختصة بتقييم الفنادق انتهت من أعمالها في مدينة شرم الشيخ وتعمل حاليا بالغردقة، قبل العودة للقاهرة خلال أيام لبدء تقييم فنادق القاهرة الكبرى، ومنها إلى فنادق الأقصر وأسوان.

 وأضاف عاقل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجان المختصة بتقييم الفنادق ومنحها الشهادات الخاصة بعدد النجوم، تعمل بشكل دوري طوال العام لتقييم الفنادق مرتين سنويا على الأقل، بهدف التاكد من مطابقة الموصفات وفقا لكود الخدمة الجديد المعروف “H.C ”، ضمن آليات ومواصفات التصنيف الحديثة للفنادق لتحديد الدرجة المصنف عليها الفندق طبقا للمواصفات الفنية لكود H.C.

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شعار جديد للفنادق التي تم تقيمها 

يشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، كانت قد أعلنت عن تصميم وطباعة شعار جديد لها، يتم تعليقه في مكان بارز داخل الفندق بعد تقيمه، وفقا للقرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019، بشأن قواعد تصنيف المنشآت الفندقية HC بعد مراجعة وتطبيق درجة تصنيف الفنادق، ويتم تنفيذ شعار جديد للفنادق الثابتة فئة 3،4،5 نجوم من مادة الرخام، وشعار أخر مختلف لفنادق فئة 1،2 نجمة، والفنادق العائمة من مادة أكليرك.

وأكدت الغرفة، أنه على الفنادق كافة سرعة التقدم بطلب لشراء الشعار الجديد، مرفقا به آخر تقييم صادر للفندق من وزارة السياحة والآثار، مع سداد رسم الشعار الجديد “2000 جنيه للفنادق 3،4،5 نجوم، و700 جنيه لفنادق النجمة والنجمتين والعائمة”.

علاء عاقل تقيم الفنادق غرفة المنشأت الفندقية الفنادق مدينة شرم الشيخ

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