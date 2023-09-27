10 سنوات من الإنجاز.. العدالة الناجزة وسرعة التقاضى من أولويات الرئيس السيسى

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه رئيسا للجمورية في عام 2014 على الاجتماع بصفة دورية بوزير العدل المستشار عمر مروان للتوجيه باستخدام التحول الرقمي في المحاكم من خلال التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحسين بيئة التقاضى.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا بمواصلة الجهد للانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أقيمت فيها، على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.

ونتيجة للجهود المستمرة من قبل الوزارة على مدار السنوات الماضية، تعمل الوزارة على النهوض بالمحاكم وتطوير المباني والبنية التحتية لها وكذلك تطوير وتدريب الأيدي البشرية، نتج عن ذلك الجهد المستمر والعمل الدءوب، مشروعات رقمية وخدمات إلكترونية.

وتحقيقًا للعدالة الناجزة، التي وجه بها الرئيس في لقاءته، انتهت المحاكم من العديد من القضايا الموجودة بها وفقًا لما عرضه وزير العدل في آخر لقاء له مع الرئيس، والتي جاءت بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام ٢٠١٩ فإنه تتبقى ٨٣٧ دعوى فقط من أصل حوالي ٤١٠ آلاف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢ فإنه تم إنجاز ٨٨٪ من إجمالي حوالي مليون ونصف دعوى. وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة فإنه تتبقى ٤ دعاوى فقط من حوالي ١٧٠ ألف دعوى مقيدة حتى عام ٢٠٢٠، في حين تم إنجاز ٩٨.٤٪ من الدعاوى المقيدة عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ والتي وصل عددها إلى حوالي مليون و٤٠٠ ألف دعوى. وبالنسبة لدعاوى الجنح فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢ حوالي ٢٦ مليون دعوى تم إنجاز ٩٥٪ منها.

وأضاف وزير العدل، أنه فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف فإنه يتبقى ٢٩٤١ طعنًا من الطعون المقيدة حتى عام ٢٠١٩، فيما تم إنجاز حوالي ٩٠٪ من ٤٦٠ ألف طعنًا مدنيًا مقيدًا بأعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢.

وفيما يتعلق بطعون الأسرة فيتبقى ٢٥٠ طعنا من الطعون المقيدة حتى عام ٢٠٢٠، وتم إنجاز ٩٤٪ من أكثر من ٤٠٠ ألف طعناً تم قيدهم عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.