الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار أجزاء من عقار قديم دون إصابات بحى الجمرك غرب الإسكندرية

من الحدث
من الحدث

شهدت منطقة بحري التابعة لحي الجمرك في الإسكندرية انهيار أجزاء من عقار بناء قديم دون وقوع إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار بناء قديم بنطاق الحي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك وضباط القسم إلى محل البلاغ، ترافقهم سيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية.

 لجنة العقارات الآيلة للسقوط 

وبالمعاينة والفحص، تبين انهيار أجزاء من العقار رقم 3 حارة فرغلي تقاطع شارع على المصرى دون وقوع أي خسائر بشرية فى الأرواح أو وقوع أي اصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغ والعرض على لجنة العقارات الآيلة للسقوط، ووضع الحواجز الحديدية حول العقار، وقامت وحدة التدخل السريع برفع آثار الانهيار وإعادة فتح الطريق أمام المارة بعد إزالة الأجزاء الخطرة منه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 


كانت قد قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار بمنطقة فلمنح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وفحص ملف العقار، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بانهيار شرفة شقة بالطابق السادس بعقار قديم بمنطقة فلمنج، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة؛ وتمت إزالة الأجزاء العالقة بشكل عاجل حرصًا على حياة المارة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط أجزاء من الطابق السادس بالعقار رقم 1 شارع طمازين تقاطع شارع مصطفى كامل بمنطقة فلمنج، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.
 
وكشفت التحريات أن العقار صادر له قرار ترميم لم ينفذ، مشيرًا إلى أنه جرى إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من العقار حفاظًا على سلامة المارة، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

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