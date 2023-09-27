أمطار غزيرة وعاصفة استوائية وموجة حارة.. التغيرات المناخية تضرب بريطانيا

تشهد بريطانيا خلال الأيام القليلة المقبلة موجة من تقلبات الطقس القوية مع بداية فصل الخريف، تتراوح من الأمطار الغزيرة والرياح المدمرة الناجمة عن عاصفة استوائية جديدة وهى أجينيس، لتسود بعدها موجة حارة غير طبيعية في هذا الوقت من العام.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العاصفة أجينيس ضربت المملكة المتحدة وأيرلندا صباح اليوم، جلبت معها رياحًا مدمرة وصلت سرعتها إلى 80 ميلًا في الساعة، وأمطارًا غزيرة، وسط توقعات بارتفاع قياسي في درجة الحرارة عقب انحسار العاصفة، ما يعني موجة حارة صغيرة للبريطانيين.

سلسلة تحذيرات كبرى في بريطانيا وفوضى في حركة السفر

وتابعت الصحيفة البريطانية أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر سلسلة من التحذيرات الجوية قبل وصول أول عاصفة مسماة لهذا الموسم، والتي "تشتد بسرعة"، ومن المتوقع أن يتسبب في فوضى بين الركاب وظروف خطيرة على طول السواحل، خاصة تلك الواقعة على البحر الأيرلندي.

وقال عالم الأرصاد الجوية، توم مورجان: "تشتد العاصفة أجينيس الآن بسرعة كبيرة على بُعد حوالي 1000 ميل، أو نحو ذلك من جنوب غرب إنجلترا، في المحيط الأطلسي، وتتحرك بسرعة باتجاه الشمال الشرقي نحو المملكة المتحدة".

وأضاف مورجان: "من المحتمل أن نشهد بعض الرياح المدمرة، واحتمال انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة، خاصة في المناطق الساحلية على البحر الأيرلندي".

لكن إيدان ماكجيفرن، من مكتب الأرصاد الجوية، قال إنه بمجرد انتهاء العاصفة أجينيس، ستعود "نوبات الشمس والأمطار"، ومن المتوقع أن يكون الطقس في جميع أنحاء بريطانيا في أكتوبر أكثر دفئًا من المعتاد في هذا الوقت من العام، حيث تصل درجات الحرارة القصوى إلى حوالي 23 درجة مئوية.

وقال عالم الأرصاد الجوية، جيم ديل، تعليقًا على X، إن أجزاء من بريطانيا يمكن أن تتوقع "مذاق الصيف الهندي" في وقت مبكر من "عطلة نهاية الأسبوع" ولفترة بعد ذلك.

وتابع: "لذا، أيرلندا الشمالية، وشمال غرب بريطانيا، وغرب ويلز، وجنوب غرب اسكتلندا، هذا هو المكان الذي سنرى فيه على الأرجح هبوب رياح تصل سرعتها إلى 75 ميلًا في الساعة بعد ظهر غد، ومساء الغد، وهذا هو الوقت الذي ستكون فيه ذروة الرياح ثم العاصفة أجينيس، وسيتحرك عبر اسكتلندا مبتعدًا عن شتلاند حتى صباح الخميس".

وأضاف: "بالإضافة إلى الرياح، ستكون هناك بعض الأمواج الكبيرة أيضًا، وبعض البحار العاصفة الكبيرة، وبالتالي قد يكون هناك بعض الفيضانات الساحلية، حيث تتكسر الأمواج على المتنزهات وعلى الطرق الساحلية".

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة على الساحل الغربي لأيرلندا، وستبدأ الرياح بالانتعاش في المملكة المتحدة في منتصف النهار تقريبًا.