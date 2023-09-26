فيضانات مدمرة وعواصف.. تغيرات المناخ تدفع العالم للطقس المتطرف

يستعد العالم لموجة جديدة من تقلبات الطقس الناجمة عن تغيرات المناخ، حيث تستعد اليونان لموجة أخرى من الفيضانات المدمرة وسط تحذيرات من الانهيارات الأرضية، بينما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا تحذيرًا برتقاليًا من المستوى 9 لمنطقة ويسترن كيب قبل هطول أمطار غزيرة وعواصف على البلاد في نهاية الأسبوع الحالي، ويرجع ذلك إلى نظام المنخفض المقطوع الذي اشتد يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى عواصف رعدية واسعة النطاق ورياح قوية، في ظاهرة نادرة وغير طبيعية لهذا الوقت من العام.

أمطار غزيرة في جنوب إفريقيا وفيضانات جديدة في اليونان

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن بسبب تغيرات المناخ سيواجه العالم فصل خريف قاسي، فمن المتوقع هطول أكثر من 100 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة في جنوب إفريقيا، ومن المتوقع أيضًا أن تؤثر الرياح العاتية على الساحل الغربي، ما قد يؤدي إلى حدوث عواصف، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مع مرور هذا النظام، حيث تنخفض بما يصل إلى 10-15 درجة مئوية تحت المتوسط الموسمي.

وتابعت أن العالم يتوقع المزيد من الأحداث المناخية المتطرفة بسبب تغيرات المناخ خلال الأشهر المقبلة، فبعد الدمار الذي سببته العاصفة دانيال في اليونان في بداية الشهر، تتوقع اليونان المزيد من الأمطار الغزيرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليونانية في اليونان تحذيرًا سلبيًا من هطول الأمطار التي بدات أمس الإثنين ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة وأوسع انتشارًا غدَا الأربعاء، وستؤثر هذه الأمطار الغزيرة على المناطق الغربية والوسطى والشمالية، وقد تؤدي إلى حدوث بعض الفيضانات المحلية، وربما حدوث انهيارات أرضية، ويأتي ذلك بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت درجات حرارة مرتفعة في المنطقة، حيث بلغت ذروتها 30 درجة مئوية.

وتعرضت شرق أستراليا لموجات حارة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع اقتراب فصل الربيع، واحتجزت منطقة قوية من الضغط المرتفع الهواء الدافئ فوق المنطقة، ما سمح بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات موجة الحر.

ويبلغ متوسط درجات حرارة الهواء القصوى للمنطقة في هذا الوقت من العام حوالي 20 درجة مئوية، لكن العديد من المواقع سجلت درجات حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية على عدة أيام متتالية.

وشهدت بعض المناطق درجات حرارة قصوى تصل إلى 18 درجة مئوية فوق المتوسط، مع تسجيل درجات حرارة قياسية في العديد من سبتمبر بما في ذلك 36 درجة مئوية في مطار سيدني، وحققت أوبزرفاتوري هيل، أقدم محطة للأرصاد الجوية في سيدني، والتي تأسست عام 1858، رقماً قياسياً سابق لها في سبتمبر بلغ 34.6 درجة مئوية.

وأوضحت الصحيفة أن الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في أستراليا ينذر باندلاع حرائق حرائق الغابات في جميع أنحاء الولايات الجنوبية الشرقية، حيث تم الإبلاغ عن حوالي 70 حريقًا في ولاية نيو ساوث ويلز وحدها، وعلى الرغم من عودة درجات الحرارة إلى طبيعتها في جميع أنحاء الولايات الشرقية، فمن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في غرب أستراليا خلال الأيام المقبلة، حيث تصل إلى منتصف إلى الثلاثينيات، ومن المتوقع أن تشهد عاصمة الولاية بيرث درجات حرارة قصوى تصل إلى 30 درجة مئوية، وهو ما يزيد بنحو 10 درجات مئوية عن المعدل الموسمي.