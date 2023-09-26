العاصفة "أجنيس" تضرب بريطانيا برياح قوية وتهديد بالفيضانات.. ما القصة؟

أصدر مكتب الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تحذيرات من الطقس قبل وصول العاصفة أغنيس، حيث من المتوقع أن تتسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي واقتلاع الأشجار.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية انه يمكن أن تضرب أول عاصفة مسماة لهذا الموسم المملكة المتحدة يوم الأربعاء برياح تصل سرعتها إلى 75 ميلاً في الساعة وظروف خطيرة على طول سواحلها.

كما أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من الرياح الصفراء من منتصف نهار الأربعاء حتى الساعة 7 صباحًا يوم الخميس، ويمتد عبر اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، ويغطي تحذير الطقس أيضًا جنوب غرب إنجلترا وويست ميدلاندز ومعظم شمال إنجلترا.

كما تم إصدار تحذيرين باللون الأصفر من الأمطار يغطيان مناطق في اسكتلندا، وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه قد يكون هناك ما يصل إلى 60 ملم من الأمطار.

إعصار أغنيش ببريطانيا



وسيضرب إعصار أغنيس المملكة المتحدة وأيرلندا يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تهب أقوى الرياح على سواحل البحر الأيرلندي. ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 75 ميلاً في الساعة على الأراضي المرتفعة والمناطق الساحلية المكشوفة، ومن المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح في المناطق الداخلية من 45 إلى 50 ميلاً في الساعة.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية على موقعه على الإنترنت من أن العاصفة قد تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتطاير بلاط الأسطح وتعطيل السكك الحديدية والطرق، كما حذر أولي كلايدون، المتحدث الرسمي، من أن العاصفة قد تقتلع الأشجار وتعطل شبكة العبارات في البحر الأيرلندي.

وقال لوكالة أنباء PA Media: “يظل مركز العاصفة نفسه فوق المحيط الأطلسي وسيستمر في الاقتراب وعبور المملكة المتحدة حتى بعد ظهر الأربعاء وسيبتعد ليلة الأربعاء إلى الخميس.

"فيما يتعلق بالمناطق الأكثر تأثراً، فإننا ننظر إلى سواحل البحر الأيرلندي، أي الأجزاء الجنوبية الشرقية من أيرلندا الشمالية، والسواحل الغربية والشمالية الغربية لويلز، والساحل الشمالي الغربي لإنجلترا".

وقالت المؤسسة الوطنية الملكية لقوارب النجاة (RNLI) إن العاصفة من المرجح أن تسبب ظروفًا خطيرة على السواحل المحيطة بالمملكة المتحدة وإيرلندا.

قال سام هيوز، شريك سلامة المياه في RNLI: "تنصح RNLI بالبقاء على مسافة آمنة بعيدًا عن المياه وحواف الجرف لأن الظروف قد تطيح بك من قدميك أو تغرقك في البحر. لا يستحق المخاطرة بحياتك.

"إذا رأيت شخصًا آخر في خطر في الماء، فاتصل بالرقم 999 أو 112 واطلب خفر السواحل. إذا كان لديك شيء يطفو ويمكنهم التمسك به، فارميه إليهم. لا تنزل إلى الماء بنفسك، فقد ينتهي بك الأمر إلى مواجهة صعوبة أيضًا.

أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا باللون الأصفر من الطقس في وسط اسكتلندا، من شمال غلاسكو عبر اتجاه أبردين. ويوجد تحذير أصفر ثانٍ من المطر في أقصى جنوب غرب اسكتلندا. يتم إصدار تنبيهات الطقس بين الساعة 3 مساءً يوم الأربعاء وحتى منتصف الليل.

وحذرت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية (سيبا) من أن العاصفة قد تسبب فيضانات.

وقال ديفيد مورجان، مدير مهام الفيضانات في شركة سيبا: “إن تأثيرات الفيضانات محتملة، خاصة في المناطق الجنوبية الغربية والوسطى (في اسكتلندا)، وعلى طول الساحل الجنوبي الغربي قد نرى أمواجاً تغمر الجسور والمتنزهات والممتلكات والطرق وتغمرها.

"من المتوقع أن تكون التأثيرات محلية وحول ارتفاع المد. قد نشهد أيضًا تأثيرات فيضانات طفيفة من المياه السطحية والأنهار، كما انه سيتم إصدار تنبيهات وتحذيرات من الفيضانات حسب الضرورة ونواصل العمل مع مكتب الأرصاد الجوية لمراقبة الوضع.