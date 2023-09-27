ما هو نقص المغذيات الدقيقة؟ وخطوات النظام الغذائي للتغلب عليها

من المهم مراقبة نقص التغذية عن كثب نظرًا لأن المراحل المختلفة من الحياة لها متطلبات مختلفة من السعرات الحرارية أو الطاقة، وبالتالي، تختلف متطلبات السعرات الحرارية باختلاف مستوى النشاط البدني والعمر والطول والوزن والأمراض المصاحبة والحمل والرضاعة، ويعتبر نقص المغذيات الدقيقة الأكثر شيوعًا هو نقص فيتامين أ، ب، ج، د، الكالسيوم، حمض الفوليك، اليود، الحديد.

علاج نقص المغذيات الدقيقة بالحديد

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال فقر الدم يتصدر القائمة، والفتيات الصغيرات والنساء الحوامل هم الفئة الأكثر عرضة للخطر من السكان، أثناء الحمل يكون خطر وفاة الأمهات أثناء الحمل أو انخفاض وزن الرضيع عند الولادة مرتفعا.

الحل: توصي منظمة الصحة العالمية بتناول مكملات الحديد وحمض الفوليك لتحسين حالة الحديد في الدم لدى النساء في سن الإنجاب.

المصادر الغذائية:

اللحوم الحمراء، ولحوم الأعضاء، والأسماك الصدفية هي مصادر جيدة جدًا لحديد الهيم مع توافر حيوي جيد.

الفاصوليا، والقرع، والسمسم، وبذور القرع، وبذور الرشاد، وبذور عباد الشمس، والتمر الأسود هي مصادر جيدة للحديد غير الهيم ولكن التوافر الحيوي منخفض.

فيتامين أ

فيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وهو مسؤول عن وظيفة المناعة وصحة البصر، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (أ) إلى العمى، وتثبيط المناعة، مما قد يجعل السكان الذين يعانون من النقص عرضة للإصابة بالعدوى.

الحل: مكملات فيتامين أ فعالة للغاية في الوقاية من النقص وخفض الأخلاق لدى النساء والأطفال. ومن المهم أن نلاحظ أن تناول فيتامين (أ) الزائد يؤدي إلى سمية فيتامين (أ).

المصادر الغذائية:

تعتبر الفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية الغنية بالبيتا كاروتين مثل الجزر والسبانخ والقرنبيط والفلفل الأحمر والأصفر والقرع وفاكهة العنب والشمام والبطاطا الحلوة مصادر جيدة لفيتامين أ.

فيتامين د

وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وله وظيفة تشبه هرمون الستيرويد في الجسم وله دور رئيسي في التفاعل الجيني للمغذيات، أي؛ يمكنه تشغيل وإيقاف عدد من الجينات. فيتامين د3 هو المسؤول عن امتصاص الكالسيوم اللازم للحفاظ على كثافة المعادن الجيدة في العظام، ويساعد أيضًا في الوقاية من الكساح وهشاشة العظام ويقلل من خطر الكسور ويساعد في بناء مناعة قوية.

المصادر الغذائية: السمك ومكملات زيت السمك والجبن والحليب المدعم.

فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 أو الكوبالامين هو فيتامين قابل للذوبان في الماء مسؤول عن وظيفة الدماغ والجهاز العصبي. قد يؤدي النقص إلى فقر الدم الضخم الأرومات، أو التهاب المعدة الضموري حيث يُلاحظ ترقق بطانة البطن، أو فقر الدم الخبيث حيث يحدث انخفاض في امتصاص فيتامين ب 12، أو مرض كرون، أو مرض الاضطرابات الهضمية، أو نمو البكتيريا، أو الإصابة بالطفيليات، وهي بعض من الحالات التي قد تؤدي إلى فقر الدم الضخم الأرومات. تؤثر على الأمعاء الدقيقة. إلى جانب هذا النظام الغذائي المبتكر، قد يؤدي التحول إلى النظام الغذائي النباتي أيضًا إلى نقص فيتامين ب12.

المصادر الغذائية: تعتبر الأسماك الصدفية، وصفار البيض، ومنتجات الألبان، والأعشاب البحرية من المصادر الجيدة لفيتامين ب12.

نقص اليود

اليود هو المسؤول عن إنتاج هرمون الغدة الدرقية المسؤول عن تنظيم التغيرات الأيضية والنمو والإصلاح.

المصادر الغذائية: تعتبر الأسماك ومنتجات الألبان والبيض والأعشاب البحرية من المصادر الغنية باليود. كما توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام الملح الغذائي المدعم في النظام الغذائي اليومي كخطوة فعالة للتغلب على هذا النقص.

من المهم جدًا ملاحظة أن عدم القدرة على الوصول إلى بعض العناصر الغذائية ليس هو السبب الوحيد، ولكن الأنظمة الغذائية البدائية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى نقص التغذية.