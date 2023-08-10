الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ما جرعات فيتامين "د" المناسبة يوميًا؟.. "الدواء" تجيب

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

قالت هيئة الدواء المصرية إن فيتامين "د" يعد أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون، ويمكن الحصول عليها من خلال التعرض للشمس، أو تناول بعض الأطعمة والمكملات الغذائية، لافته إلى أنه ضروري للحفاظ على قوة العظام والأسنان، وتسهيل امتصاص الكالسيوم والفوسفور.

وتابعت الهيئة أنه بالرغم من أهمية فيتامين (د) إلا أن نقصه حالة شائعة جدًّا في أواسط البالغين والأطفال على حدٍّ سواء، وينبع الأمر من نقص التعرّض للشمس.

وقالت إن أعراض نقص الفيتامين تشمل: الإرهاق المزمن، والألم المزمن والمتواصل في أعضاء الجسم.

وتشير الدراسات إلى أن المقدار الغذائي المسموح به للبالغين من فيتامين (د) يوميًا ٦٠٠ وحدة دولية (IU)، ويمكن أن يصل إلى ٨٠٠ وحدة دولية يوميًا للأشخاص الأكبر من ٧٠ عامًا، وللوصول إلى هذا المستوى يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د) مثل الأسماك الدهنية "السلمون والتونة"، أو الأطعمة المدعمة مثل الحليب والزبادي.

366334118_666949665540066_3371201615360858765_n
366334118_666949665540066_3371201615360858765_n
فيتامين د الفيتامينات جرعات فيتامين د المناسبة المكملات الغذائية قوة العظام

الأكثر قراءة

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

أرقام قياسية.. "بيت الروبى" يحقق 120 مليون جنيه فى شباك التذاكر

"بإيشارب ووسادة".. سيدة تتخلص من طفلها بـ"طريقة بشعة" في الدقهلية

كلب يعقر 15 شخصًا فى الدقهلية

ضبط المتهم بقتل نجل عمه وإلقاء جثته فى الرياح التوفيقى بالقليوبية

تعيين داليا فياض عميدًا لطب أسنان جامعة قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟