ما جرعات فيتامين "د" المناسبة يوميًا؟.. "الدواء" تجيب

قالت هيئة الدواء المصرية إن فيتامين "د" يعد أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون، ويمكن الحصول عليها من خلال التعرض للشمس، أو تناول بعض الأطعمة والمكملات الغذائية، لافته إلى أنه ضروري للحفاظ على قوة العظام والأسنان، وتسهيل امتصاص الكالسيوم والفوسفور.

وتابعت الهيئة أنه بالرغم من أهمية فيتامين (د) إلا أن نقصه حالة شائعة جدًّا في أواسط البالغين والأطفال على حدٍّ سواء، وينبع الأمر من نقص التعرّض للشمس.

وقالت إن أعراض نقص الفيتامين تشمل: الإرهاق المزمن، والألم المزمن والمتواصل في أعضاء الجسم.

وتشير الدراسات إلى أن المقدار الغذائي المسموح به للبالغين من فيتامين (د) يوميًا ٦٠٠ وحدة دولية (IU)، ويمكن أن يصل إلى ٨٠٠ وحدة دولية يوميًا للأشخاص الأكبر من ٧٠ عامًا، وللوصول إلى هذا المستوى يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د) مثل الأسماك الدهنية "السلمون والتونة"، أو الأطعمة المدعمة مثل الحليب والزبادي.