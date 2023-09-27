الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السفير إيهاب نصر مساعدًا لوزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية

السفير إيهاب نصر
السفير إيهاب نصر

أصدرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قرارًا وزاريًا بتعيين السفير إيهاب نصر، مساعدًا للوزيرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

وهنأت السفيرة سها جندي السفير إيهاب نصر على منصبه الجديد، معربة عن سعادتها لانضمام سيادته إلى عائلة وزارة الهجرة، واثقة أنه سيكون إضافة متميزة لفريق العمل بالوزارة، لما يتمتع به من خبرة كبيرة وباع طويل في العمل الدبلوماسي.

وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

السفير إيهاب نصر حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية 1984 جامعة القاهرة، ويجيد اللغات العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية، وكان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية منذ عام 2021، وحصل على درجة سفير ممتاز في 2018، كما حصل على عدة أوسمة وهي: ميدالية العمل الدبلوماسي من جمهورية سلوفاكيا في أغسطس 2014، ووسام الصداقة من روسيا الاتحادية عام 2021، ووسام الشراكة للتنمية الدبلوماسية من جمهورية بيلاروسيا في أكتوبر 2021.

سفير مصر لدى روسيا الاتحادية

كما شغل منصب سفير مصر لدى روسيا الاتحادية، وسفير غير مقيم لدى جمهورية بيلاروسيا وجمهورية طاجكستان وجمهورية تركمانستان من 2017 إلى 2021، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية من 2016 إلى 2017، ممثل وزارة الخارجية بالأمانة الدائمة لمجلس الأمن القومي المصري من 2015 إلى 2017، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول أمريكا الشمالية من 2015 إلى 2016، وسفير مصر لدى سلوفاكيا من 2010 إلى 2014.

txt

وزيرة الهجرة تترأس لجنة اختيار المتقدمات لبرنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة

كما شغل نصر منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق جنوب ووسط أوروبا والمنظمات الأمنية والاستراتيجية الأوروبية من 2008 إلى 2010، ونائب رئيس البعثة في موسكو وروسيا الاتحادية من 2004 إلى 2008، ومدير شئون دول وسط أوروبا والبلطيق وجنوب أوروبا والبلقان في وزارة الخارجية المصرية من 2002 إلى 2004، ونائب رئيس البعثة سفارة مصر في كييف أوكرانيا من 1998 إلى 2002، وسكرتير أول بمكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية من 1997 إلى 1998، وسكرتير ثان بالقسم السياسي في سفارة مصر في بوينس آيرس- الأرجنتين من 1993 إلى 1997، ونائب مدير إدارة إيران وأفغانستان في وزارة الخارجية المصرية من 1992 إلى 1993، وسكرتير ثالث ببعثة رعاية مصالح المصرية في طهران– إيران من 1991 إلى 1992، ومن 1988 إلى 1991 شغل منصب ملحق دبلوماسي بسفارة مصر في بغداد– العراق، وملحق دبلوماسي- قطاع الشئون البرلمانية من 1987 إلى 1988، والالتحاق بالسلك الدبلوماسي- دورة التأهيل بمعهد الدراسات الدبلوماسية المصري من 1986 إلى 1987.

وزيرة الهجرة التعاون الدولي السفير إيهاب نصر فريق العمل العمل الدبلوماسي

مواد متعلقة

افتتاح 11 عيادة متنقلة لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بدعم من المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

وزارة الهجرة تشارك فى ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين

وزيرة الهجرة تترأس لجنة اختيار المتقدمات لبرنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة

بغطاء الرأس.. وزيرة الهجرة تشهد صلاة القداس الإلهى لتدشين كنيسة السيدة العذراء (صور)

إشادة بدور الأزهر واجتماع مع "ابدأ".. حصاد وزارة الهجرة خلال أسبوع

رئيس الوزراء يتفقد طريقى شق الثعبان و"طابا- نويبع" بجنوب سيناء

حملات الدعم تتواصل.. مصريون بالخارج: الرئيس السيسى حقق الكثير من الإنجازات

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى فى تكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطى

"اتقبض على بنتى فى واقعة مخلة".. تفاصيل دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته