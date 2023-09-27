الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بعد تكريمها من الرئيس".. الأولى على التعليم التكنولوجى بالمنوفية: "والدى ميكانيكى وأسرتى بسيطة"

منار
منار

أكدت منار السيد رضوان، الحاصلة على المركز الأول على قطاع التعليم التكنولوجي، والتي كرّمها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في مدينة الإسماعيلية، أنها في منتهى السعادة ولم تكن تتخيل أبدًا حدوث مثل هذا التكريم، وأن تحصد نتيجة تعبها في السنوات الماضية. 

 

وقالت منار السيد رضوان، لـ"الدستور"، إنها خريجة هذا العام من جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية، وجرى تعيينها معيدة في 1/9/2023 بالجامعة، مشيرة إلى أن يوم تكريمها من الرئيس السيسي هو ثمار لسنوات جهد وتعب ليس لها وحدها، لكن لأسرتها ولجميع من دعمها ووقف بجانبها حتى تصل إلى هنا. 

 

منار: لم أتوقع حصولي على المركز الأول وتكريم الرئيس السيسي لي 


وكشفت منار السيد رضوان أنها حصلت على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف بمجموع 92%، حصدت به المركز الأول في قطاع التعليم التكنولوجي، موضحة أنها حصلت في الثانوية العامة على مجموع 80% لم تستطع به دخول كلية من كليات الهندسة، ولكن هنا كان تديبر الله وجميل العوض الذي قدر لها الخير بالحصول على المركز الأول في التعليم التكنولوجي، وتُكرم من الرئيس السيسي وهو التكريم الذي لم يخطر لها يومًا على بال. 

 

منار: أنا من أسرة عادية ووالدي يعمل ميكانيكي جرارات 

 

وأوضحت منار السيد رضوان أنها من أسرة عادية جدًا لم تكن لديها أحلام كبيرة عاشت في كنف والدها، والذي يعمل ميكانيكي جرارات ولها شقيق سائق وشقيقة أخرى مقيدة بالفرقة الثانية تربية طفولة ولها شقيق آخر في المرحلة الابتدائية، مؤكدة السعادة الغامرة التي شملت الأسرة بالكامل عقب الإعلان عن تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر، أمس الثلاثاء، احتفالية الجامعات المصرية في الإسماعيلية، وشارك الطلاب فرحتهم. 

محافظة المنوفية تكريم الرئيس الأولى على التعليم التكنولوجي جامعة الدلتا التكنولوجية منار رضوان

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