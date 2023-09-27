"راعي مصر" تفتتح 11 عيادة طبية متنقلة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية

افتتحت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 11 عيادة طبية متنقلة لخدمة قرى مصر الفئات الأولى بالرعاية وذلك في إطار جهود المؤسسة ودورها في النهوض بالرعاية الصحية.

وتفقدت وزير الهجرة سها الجندي - خلال الافتتاح الذي حضره عدد من الشخصيات العامة ورموز الفن والإعلام من بينهم الفنانة إلهام شاهين والفنان هاني رمزي وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن وعدد من المصريين بالخارج المتبرعين للمؤسسة - العيادات المتنقلة، مشيدة بالخدمات الطبية والتخصصات المتوفرة بها، لعلاج المرضى، خاصة الأكثر احتياجا.

وثمنت تواصل المؤسسة مع المصريين بالخارج، ووجود تعاون دائم ومستمر مع الجالية المصرية خاصة في استراليا وأمريكا، مؤكدة أن هذا التعاون شهادة ثقة في نجاح المؤسسة، منوهة بأن مؤسسة راعي مصر تؤكد على وجودها يدا بيد مع المجتمع المصري وتسعى للتطوير دائما من خلال التوسع بخدماتها ووصولها لكل قرية ونجع.

وقالت إن مؤسسة راعي مصر واحدة من أكبر المؤسسات ذات المسئولية المجتمعية التي تقدم كل أشكال الدعم من أجل حياة كريمة والتواجد في بيئة ملائمة.

وتابعت أن الوزارة تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من هذه المؤسسة خاصة وأنها تحظى بثقة كبيرة لدى المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هذه العيادات المتنقلة نصفهم تقريبا من دعم المصريين المقيمين في استراليا وهي تأكيد على العطاء للدولة الذي قدمت له الكثير من قبل وحتى الآن.

ولفتت إلى أن ما يقدم هو دليل على ثقة ومحبة بمجلس أمناء مؤسسة راعي مصر الذين يتمتعون بقدرة كبيرة على العطاء بحب وقلب لتقديم الخدمة المجتمعية التي هي هدف من أهداف الدولة من أجل تنمية مستدامة، موضحة أن وزارة الهجرة تسعد بشراكة المؤسسة في عدد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة مراكب النجاة للتواجد في 14 محافظة أكثر عرضة للهجرة غير شرعية وتوفير الفرص البديلة من أحل غد أفضل في هذه المناطق.

100 عيادة متنقلة لخدمة 8 ملايين مريض



وثمنت وزيرة الهجرة جهود الوزارات المصرية خاصة وزارتي الصحة والتضامن في دعم هذه المبادرات لدعم مبادرات مؤسسة راعي مصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في جميع المحافظات.

من جانبه، قال المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي إن الخدمات التي تقدمها المؤسسة تضم 9 أنشطة أبرزها القوافل الطبية، ولذلك أطلقت قسم العيادات المتنقلة "الموبايل كلينك"؛ للوصول للأسر الفقيرة غير القادرة على الكشف، من خلال نقل المستشفى إلى المريض عبر تلك العيادات المتنقلة.

وأضاف أن العيادات المتنقلة وصل عددها حاليا إلى نحو 28 عيادة متنقلة، وتأمل المؤسسة في وصولها إلى 100 عيادة متنقلة لخدمة 8 ملايين مريض، ويصل عدد الفرق الطبية 50 فريقا طبية، وبمشاركة 300 طبيب.

وأوضح أن العربية الواحدة تقوم بعمل قافلتين في اليوم ويصل عدد الكشوفات الطبية نحو 80 ألف مريض سنويا، لافتا إلى أن

مؤسسة راعي مصر، متواجدة في 20 محافظة في 2250 قرية ونجع، وتسعى للانتشار في كل محافظات الجمهورية.

وتابع أن مبادرة العيادات المتنقلة واجهت العديد من التحديات، أولها إقناع المواطنين بأن هناك عربية تستطيع أن تقدم له خدمة طبية، إضافة إلى التحدي القانوني والذي واجهناه من خلال عمل بروتوكول لوزارة الصحة، التي منحت المؤسسة رخصة للتواجد بالقرى من خلال التواصل والتنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظات، ومن هنا بدأت تنتشر المؤسسة بقوافلها الطبية.

وقال إن هناك تحديا آخر تغلبت المؤسسة عليه، وهو جودة الكشف من خلال تلك العربة الصغيرة، وفضلا عن تحدي الانتشار في كل القرى، مشيرا إلى أن هناك تحديا آخر لم تستطع المؤسسة التغلب عليه حتى الآن، وهو إتاحة الدواء بشكل كامل للمرضى.

وفي السياق، منحت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي السفيرة سها جندي درع المؤسسة.